주말 잊은 2차 특검, 인선·사무실 확보 ‘속도전’…이르면 내주 윤곽

2차 종합 특검, ‘17개 의혹’ 정조준

특검보 인선·사무실 확보 ‘속도전’

“국제법·군사 전문가 영입에 주력할 것”

3대 특검이 남긴 의혹을 수사할 '2차 종합특검'으로 임명된 권창영 변호사가 6일 서울 중구 법무법인 지평 사무실로 출근하며 취재진에게 임명 소감을 밝히고 있다. 뉴시스

3대 특검(내란·김건희·채해병)이 남긴 의혹을 수사할 ‘2차 종합특검’을 지휘할 권창영(사법연수원 28기) 특별검사가 주말에도 인선 작업과 사무실 확보에 나서는 등 수사 개시를 위한 본격적인 행보를 시작했다.권 특검은 8일 서울신문과의 통화에서 “현재 사무실 후보지를 물색하는 동시에 특검보 후보자들을 추천받아 검증 절차를 진행 중”이라고 밝혔다. 이에 따라 이르면 다음주 중에는 특검팀의 윤곽이 잡힐 전망이다.그는 또 “(특검법상) 2호부터 7호까지의 의혹은 군사 작전과 밀접하게 연관되어 있어 군형법은 물론 전쟁법과 국제 조약까지 아울러 검토해야 하는 민감하고 전문적인 영역”이라며 “이 부분은 엄밀하고 정밀하게 체크돼야하기 때문에 전문가가 반드시 필요하다는 생각”이라고 했다.권 특검은 5명의 특검보 중 최소 1명을 군법무관 출신으로 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.최대 251명의 인력이 둥지를 틀 특검 사무실은 윤석열 전 대통령 등이 수감된 경기도 의왕 서울구치소와 주요 재판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법 두 곳과의 거리를 고려해 후보지를 압축하고 있는 것으로 확인됐다. 피의자 및 참고인 소환의 편의를 위한 목적으로 풀이된다.지난 6일 권 특검 임명으로 출발선에 선 2차 종합특검은 이날부터 수사 준비 기간 20일을 포함해 최장 170일간 가동된다. 3대 특검의 미진한 부분과 선거·권력 개입 등 총 17개 의혹을 수사 범위로 한다.수사의 핵심은 김건희 여사가 박성재 전 법무부 장관 등을 통해 디올백·도이치모터스 사건 검찰 수사에 개입했다는 ‘봐주기 수사 의혹’이다. 과거 수사에서 마침표를 찍지 못한 ‘노상원 수첩’의 실체와 무장 헬기의 북방한계선(NLL) 위협 비행 등을 통한 외환 혐의 등도 중점 수사 대상에 포함될 전망이다.한편 권 특검은 일각에서 제기되는 ‘재탕 특검’ 논란에 대해서는 선을 그었다. 그는 지난 6일 기자들과 만나 “기존 특검 수사를 그대로 반복하는 것이 아니라 ‘제로베이스’에서 다시 검토·평가해 수사할 예정이기에 ‘재탕’이라는 표현은 부적절하다”라고 설명했다.3대 특검 근무 이력이 있는 인력으로 수사팀을 구성하는 방안에 대해서도 거리를 뒀다. 권 특검은 “이미 축적된 경험과 지식을 활용할 수 있겠지만, 1차 특검의 예단을 이어받게 돼 처음부터 다시 출발해 평가한다는 원칙에 어긋날 것”이라고 밝혔다.다만 지난해부터 이어진 연쇄 특검으로 인해 인력풀이 고갈된 점은 변수로 꼽힌다. 이미 많은 인력이 특검에서 활동한 만큼 유능한 인재를 찾기까지 시간이 오래 걸릴 것이란 우려도 나온다.