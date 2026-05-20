[속보] 삼성전자 노조 “총파업 유보...잠정합의안 투표 실시”

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[속보] 삼성전자 노조 “총파업 유보...잠정합의안 투표 실시”

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-05-20 22:41
수정 2026-05-20 23:03
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20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.5.20. 연합뉴스
20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.5.20. 연합뉴스


삼성전자 노사가 20일 경기고용노동청에서 개최된 김영훈 고용노동부 장관 주재 교섭에서 잠정 합의안을 도출했다. 삼성전자 노조는 이날 조합원에게 “5월 21일~6월 7일 총파업은 추후 별도 지침 시까지 유보한다”고 공지했다. 노조는 “전 조합원은 5월 23일 오전 9시~5월 28일 오전 10시 진행되는 2026년 임금협약 잠정합의안 찬반투표에 참여한다”고 덧붙였다.

세종 김우진 기자
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