환호한 北, 응원한 南… “언제 다시 볼 수 있을까”

AWCL 4강 北 ‘내고향’ 역전승

이미지 확대 수원FC위민 수비수 이유진(왼쪽)과 북한 내고향여자축구단 주장 김경영이 20일 경기 수원종합운동장에서 2025~26 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그 준결승전 우중 혈투를 벌인 직후 서로의 손뼉을 부딪치며 격려하고 있다. 경기는 내고향이 김경영의 역전 결승 골에 힘입어 수원을 2-1로 꺾었다.﻿ 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수원FC위민 수비수 이유진(왼쪽)과 북한 내고향여자축구단 주장 김경영이 20일 경기 수원종합운동장에서 2025~26 아시아축구연맹 여자 챔피언스리그 준결승전 우중 혈투를 벌인 직후 서로의 손뼉을 부딪치며 격려하고 있다. 경기는 내고향이 김경영의 역전 결승 골에 힘입어 수원을 2-1로 꺾었다.﻿ 연합뉴스

이미지 확대 20일 경기장에는 시민사회단체를 중심으로 조성된 3000명 규모의 공동응원단이 내고향을 응원했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 경기장에는 시민사회단체를 중심으로 조성된 3000명 규모의 공동응원단이 내고향을 응원했다.

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이미지 확대 김경영(17번)이 ﻿후반 역전 골을 넣은 뒤 동료와 함께 기쁨의 눈물을 흘리고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김경영(17번)이 ﻿후반 역전 골을 넣은 뒤 동료와 함께 기쁨의 눈물을 흘리고 있다.

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세줄 요약 수원종합운동장에서 열린 AFC 여자 챔피언스리그 준결승에서 시민과 탈북민, 외국인 가족이 남북 화합을 응원했다. 북한 내고향은 후반 두 골로 수원을 2-1로 역전해 결승에 진출했고, 관중은 다음 만남을 기원했다. 남북 화합 응원 열기, 수원종합운동장 집결

내고향, 후반 연속골로 수원 2-1 역전승

시민·탈북민, 다음 남북 만남 기원

2026-05-21 B6면

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“언제 또 남북이 만날지 모르니 한달음에 달려왔습니다.”20일 수원FC 위민과 북한 내고향여자축구단(내고향)의 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(WACL) 준결승전이 열린 경기 수원종합운동장. 경기 시작 몇 시간 전부터 경기장은 시민들로 북적였다. 경기장 밖에 마련된 부스에서는 시민들이 응원 도구를 받아 들며 들뜬 마음을 감추지 못했다. 북향민 아내와 함께 경기장을 찾은 지광수(42)씨는 이렇게라도 북측 동포를 만날 수 있어 악천후를 뚫고 경기장을 찾았다고 소개했다.북향민들에게 이번 경기는 남다르게 다가왔다. 탈북 10년 차인 서모(32)씨는 “누구 한쪽을 응원하기보다 양 팀 모두 화목하게 경기를 치렀으면 좋겠다는 마음으로 응원을 신청했다”며 “남과 북이 한마음이 되는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.경기 시작 전부터 이들의 표정엔 기대감이 감돌았다. 경기장에 등장한 내고향 선수들을 배경으로 사진을 찍는 등 순간을 남기려는 시민들도 눈에 띄었다. 동료 10명과 경기장을 찾은 탈북 20년차 서지아(50)씨는 “선수들을 보니 내 딸 같아 마음이 짠하다”며 눈물을 훔쳤다.남북한의 역사적인 순간을 함께하기 위해 어린아이들과 함께 경기장을 찾은 외국인 가족도 있었다. 서울에서 거주 중인 독일인 올리버 한츠(49)는 “독일과 한국은 비슷한 역사(분단)를 공유하고 있다. 제가 한국인이 아니어서 자세히는 모르지만, 남한과 북한 두 나라가 스포츠를 통해 정치적 긴장 없이 함께 모일 수 있는 기회는 항상 있다고 생각한다”면서 “함께한다는 정신을 기르고, 같은 스포츠를 응원하고 교류하는 노력이 좋은 기회가 될 수 있다고 생각한다”고 말했다.준비한 비옷이 무색할 정도로 거센 비가 쏟아졌지만 응원 열기는 식지 않았다. 시민들은 응원 문구가 적힌 수건을 흔들며 ‘짝짝짝 내고향! 짝짝짝 수원!’을 외쳤고, 파도타기와 가요 ‘남행열차’ 합창으로 선수들에게 힘을 보탰다. 양 팀의 모든 득점에 환호를 보내는 등 ‘화합’에 초점을 두고 응원하는 모습이었다.경기가 끝난 후에도 응원단은 북한 선수단이 가까이 인사를 전하러 올 수도 있겠다는 기대감에 경기장에 남았다. 하지만 선수들이 그대로 경기장을 빠져나가자 아쉬움을 드러내기도 했다. 손모(62)씨는 “선수들의 입장을 모르는 것도 아니니 이해한다”며 “말은 못 해도 따듯한 응원을 느꼈을 것”이라고 전했다.이번 경기를 끝으로 당분간 남북 교류는 언제가 될지 불투명하다. 그래도 시민들은 만남이 계속 이어지길 기원했다. 동방영만(70) 남북경제인연합회장은 “오늘을 계기로 신뢰가 조금씩 회복돼 다른 분야로 교류가 확대되길 기대한다”고 말했다.내고향선수단의 방한이 확정된 뒤 국내 200여개 시민사회단체는 3000여명 규모의 공동응원단을 꾸렸다. 정부는 입장권과 응원 도구 마련 등을 위해 남북교류협력기금 3억원을 지원했다.경기는 북한 대표팀급 전력으로 나온 내고향이 후반 선제 실점 후 두 골을 내리 넣으며 수원에 2-1 역전승을 거뒀다. 지난해 11월 이 대회 조별리그에서 수원을 3-0으로 완파했던 내고향은 수원의 안방에서 열린 준결승에서도 또 한 번 승리를 거두며 오는 23일 오후 2시 같은 장소에서 도쿄 베르디 벨레자(일본)와 우승컵의 주인을 가리게 됐다.골망을 처음 가른 건 수원의 일본인 공격수 하루히였다. 후반 4분 내고향 수비수 안복영이 걷어내려 한 공이 수원 아야카 발에 맞고 튀어 오른 뒤 골문 앞쪽에 떨어졌고, 하루히가 재빨리 달려들어 오른발로 밀어 넣었다.내고향은 곧 거세게 반격을 시작했고, 후반 10분﻿ 세트피스로 만회골을 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다. 북한 대표팀에서도 프리킥 전담 키커로 활약하는 리유정이 수원 골문 오른쪽에서 낮고 빠른 크로스를 올렸고, 프로팀과 대표팀에서 함께 호흡을 맞춘 최금옥이 솟구쳐 올라 머리로 마무리했다. 후반 22분 또 한 번 수원의 골망이 출렁였다. 이번엔 수원 골문 앞 혼전 상황에서 수원 공격수 밀레니냐 걷어낸 공이 빗맞으며 후방으로 튀었고, 내고향 주장 김경영이 헤더로 가볍게 밀어 넣어 역전에 성공했다.수원은 후반 34분 상대 반칙으로 페널티킥을 얻었으나 키커로 나선 지소연의 슈팅이 골대 왼쪽으로 빗나가면서 추격에 실패했다.