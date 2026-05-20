트럼프, 이란 공격 보류 발표 후 안보팀과 군사작전 논의

시한은 다음주 초까지

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 경내에서 추진 중인 대형 연회장 공사 현장에 취재진을 불러 공사 당위성을 설명하고 있다. 연회장 공사에는 4억 달러(6000억원)가 투입된다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 경내에서 추진 중인 대형 연회장 공사 현장에 취재진을 불러 공사 당위성을 설명하고 있다. 연회장 공사에는 4억 달러(6000억원)가 투입된다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격을 보류한 지 하루 만에 협상 진척이 없으면 이틀이나 사흘 안에 공습할 수 있다고 압박했다. 백악관 안보팀과 군사 옵션을 논의했고, 미 국방부와 이스라엘도 재공격 가능성에 대비하는 분위기다. 이란 공격 보류 뒤 재공습 가능성 시사

협상 시한 이틀·사흘·다음 주 초 언급

미국·이스라엘 군사 준비 보도 확산

2026-05-21 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 보류했다고 밝힌 지 하루 만에 협상에 진척이 없을 경우 며칠 내로 공격할 수 있다며 이란을 압박했다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 공격 명령을 내리기 한 시간 전에 보류 발표를 한 것이라면서 “전쟁을 하지 않아도 되기를 바라지만 그들에게 또 한 번 큰 타격을 입혀야 할지도 모른다”며 공격 재개 가능성을 시사했다. 얼마나 기다릴 것이냐는 질문에 그는 “이틀이나 사흘, 아마도 금요일, 토요일, 일요일 아니면 다음 주 초쯤”이라고 언급하며 협상 시한이 얼마 남지 않았음을 강조했다.트럼프 대통령은 같은 날 백악관에서 열린 의회 피크닉 연설에서도 “이란이 핵무기를 갖도록 두지 않을 것이다. 이란과의 전쟁은 매우 빨리, 매우 좋은 방식으로 끝내게 될 것”이라며 이란의 핵 포기를 다시 한번 압박했다.뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 미 국방부는 지난달 휴전 선언으로 중단된 대이란 군사 작전이 재개될 가능성에 대비하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)도 이날 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 수일 내로 이란에 대한 공격을 감행할 준비를 하고 있다고 보도했다.트럼프 대통령은 전날 이란에 대한 예정된 공격을 보류했다고 발표한 뒤 바로 안보팀을 소집해 향후 대응 방안을 논의했다고 미 정치전문매체 액시오스가 전했다. 매체에 따르면 트럼프 대통령은 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 참석한 이 회의에서 협상 진행 상황과 함께 군사 옵션에 대한 브리핑을 받은 것으로 전해졌다.