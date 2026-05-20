[속보] 삼성전자 노조 “21일 총파업, 별도지침시까지 유보”

이미지 확대 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.5.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.5.20. 연합뉴스

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삼성전자 노동조합이 총파업을 유보하고 노사 잠정 합의안을 투표에 부치기로 했다.오는 21일 예정된 파업을 1시간여 앞두고 노사가 극적으로 합의에 도달한 것으로 보인다.삼성전자 노조 공동투쟁본부는 20일 조합원 대상 투쟁지침을 통해 “5월 21일부터 6월 7일까지 총파업은 추후 별도 지침 시까지 유보한다”고 공지했다.이어 “전 조합원은 23일 오전 9시부터 28일 오전 10시 진행되는 2026년 임금협약 잠정 합의안 찬반투표에 참여한다”고 통보했다.