개헌 표결 불참 국민의힘 압박 나선 與…정청래 “정당해산심판감”

“국민의힘 비겁한 불출석, 투표 불성립”

한병도 “12·3내란 옹호 ‘내란 정당’ 자임”

“개헌 거부한다면 추상같은 심판 직면”

이미지 확대 대화하는 민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표 더불어민주당 정청래(왼쪽) 대표와 한병도 원내대표가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 대화하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 대화하는 민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표 더불어민주당 정청래(왼쪽) 대표와 한병도 원내대표가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 대화하고 있다.

이미지 확대 발언하는 한병도 원내대표 더불어민주당 한병도(오른쪽) 원내대표가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표. 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 한병도 원내대표 더불어민주당 한병도(오른쪽) 원내대표가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표.

세줄 요약 민주당 지도부가 6·3 지방선거와 개헌 국민투표 동시 추진에 반대하는 국민의힘을 강하게 압박했다. 정청래 대표는 본회의 불출석으로 개헌안이 불성립됐다며 비판했고, 위헌정당해산심판감이라고까지 말했다. 민주당, 개헌안 불성립 책임 국민의힘에 전가

정청래, 불출석 비판하며 위헌정당해산심판감 지적

한병도, 5·18·균형발전 거부라며 강력 규탄

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더불어민주당 지도부는 8일 6·3 지방선거와 동시 개헌 국민투표 추진에 반대하고 있는 국민의힘을 압박하고 나섰다. 개헌 투표 불성립 책임을 국민의힘에 지우면서 ‘내란 정당 프레임’을 더욱 강화하는 모습이다.정청래 민주당 대표는 이날 서울 송파구 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에서 “어제 국회 본회의에서 6개 정당이 공동 발의한 개헌안이 올라갔으나, 국민의힘의 비겁한 불출석으로 투표 불성립이 됐다”고 비판했다.그러면서 “5·18 민주화운동 기념일을 열흘 앞둔 오늘 다시 한번 국회에서는 개헌을 시도할 것”이라며 “국민의힘, 전향적으로 생각해 주시기 바란다”고 말했다.특히 정 대표는 “역사 앞에 부끄럽지 않은 정당이 되시기 바란다”면서 “자꾸 이러니까 ‘위헌정당해산심판감’이라고 이야기하는 것 아니겠냐”고 지적했다.한병도 민주당 원내대표도 “어제 국민의힘이 기어코 개헌안 표결을 거부했다”면서 “국민의힘이 거부한 것은 본회의 표결이 아니다. 부마항쟁과 5·18 정신을 거부한 것이고 국가 균형발전을 거부한 것이며 39년 만에 개헌의 기회를 만들어주신 대한민국 국민을 거부한 것”이라고 꼬집었다.그러면서 “무엇보다 불법 계엄에 대한 국회의 통제권 강화를 담은 개헌안을 정면으로 거부함으로써 국민의힘은 윤석열의 12·3 내란을 옹호하는 내란 정당임을 자임했다”며 “헌법기관으로서 마땅히 수행해야 할 책임과 사명을 헌신짝처럼 내팽개친 국민의힘을 국민과 민주주의의 이름으로 강력히 규탄한다”고 강조했다.한 원내대표는 “6·3 지방선거와 개헌안 국민투표를 동시에 치르기 위해서는 10일까지 국회 표결을 마쳐야 한다”면서 “민주당은 오늘도 표결 참여를 기다리겠다. 국민의힘이 끝까지 개헌을 거부한다면 국민의 추상같은 심판에 직면할 것임을 경고한다”고 덧붙였다.