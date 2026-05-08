“76세 맞아?” 파격 드레스 입은 베라 왕…놀라운 ‘동안’ 근황

세줄 요약 세계적 디자이너 베라 왕이 2026 멧 갈라에서 블랙 노출 드레스를 입고 등장해 76세가 믿기지 않는 동안 미모로 주목받았다. 로우라이즈 스커트와 초커를 잇는 독특한 실루엣은 큰 화제를 모았고, 네티즌들은 젊은 감각과 당당한 태도에 찬사를 보냈다. 멧 갈라서 베라 왕, 블랙 노출 드레스 공개

76세 믿기지 않는 동안 비주얼로 화제

네티즌 찬사, 자기 관리 비결도 주목

이미지 확대 유명 디자이너 베라 왕이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다. 2026.5.4 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유명 디자이너 베라 왕이 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다. 2026.5.4 AP 연합뉴스

이미지 확대 유명 디자이너 베라 왕과 배우 엘리자베스 데비키가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다. 2026.5.4 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유명 디자이너 베라 왕과 배우 엘리자베스 데비키가 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 아트’를 주제로 한 멧갈라 행사에 참석하고 있다. 2026.5.4 AP 연합뉴스

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세계적인 디자이너 베라 왕(76)이 나이를 가늠할 수 없는 모습으로 다시 한 번 화제의 중심에 섰다.지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서는 ‘2026 멧 갈라’가 개최됐다. 1948년 시작된 행사는 매년 주제를 선정해 특별한 드레스 코드를 지정한다. 올해 멧 갈라의 드레스 코드는 ‘패션은 예술이다’(Fashion is Art)였다. 일부 유명인들은 자신의 몸 자체를 예술 작품으로 여기기 때문에 파격적인 노출 의상이 많이 등장할 것이라는 전망이 나오기도 했다.이날 베라 왕은 자신의 시그니처 컬러인 ‘블랙’으로 파격적인 노출 드레스를 선보였다. 허리선이 낮은 로우라이즈 블랙 스커트에 초커를 연결한 독특한 실루엣이 돋보였다.이번 디자인은 디자이너 루디 게른라이히의 1970년 S/S 컬렉션 중 상의를 드러낸 울 소재 수영복에서 영감을 받은 것으로 전해졌다.베라 왕의 파격 패션에 네티즌은 “베라 ‘왕’이 아니라 베라 ‘영(young)’이다”, “40대보다 더 젊어 보인다”, “30대들의 운동 의욕을 꺾는다” 등 그의 당당한 행보에 찬사를 보냈다.1949년 6월생인 베라 왕은 뉴욕에서 태어나고 자란 중국계 미국인이다. 패션잡지 보그의 에디터로 시작해 랄프로렌에 합류했고, 40세에 자신의 브랜드 VW베라왕을 만들었다. 첼시 클린턴, 이방카 트럼프, 미셸 오바마 등 많은 유명 인사들이 그의 웨딩드레스를 입었다.베라 왕은 철저한 자기 관리로 놀라운 동안 외모를 자랑한다. 그는 과거 인터뷰에서 “평생 일을 해왔고, 일이 나를 젊고 활기 있게 만든다”며 “바쁘게 사는 것이 건강을 위한 최고의 해독제”라고 밝힌 바 있다. 또 그는 충분한 수면, 강한 햇볕을 피하는 생활습관, 한 잔의 보드카 등을 관리 비결로 꼽았다.