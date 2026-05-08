우리은행, 국민연금 ‘886조 해외 자산’ 외화금고 맡는다

세줄 요약
- 우리은행, 국민연금 외화금고은행 재선정
- 계약 기간 2031년 7월까지 연장
- 리스크 관리·디지털 결제 역량 평가
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서울신문
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우리은행은 국민연금공단의 외화금고은행 우선협상대상자로 다시 선정됐다고 8일 밝혔다.
계약 기간은 올해 8월부터 2031년 7월까지다. 우리은행은 지난 2021년부터 국민연금과 파트너십을 이어왔다.
우리은행은 이번 선정 과정에서 글로벌 수준의 리스크 관리 체계, 디지털 기반의 외환·결제 시스템 등에서 우수한 평가를 받았다.
정진완 우리은행장은 “리스크 관리 시스템을 고도화하고 디지털 결제 혁신을 지속해 국민연금의 안정적인 자산 운용을 지원하는 든든한 전략적 파트너가 되겠다”고 말했다.
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우리은행과 국민연금의 외화금고은행 계약 기간은?