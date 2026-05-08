현대차그룹, 노무총괄조직 사장급으로 격상…최준영 사장 선임

세줄 요약 현대차그룹이 노란봉투법 시행 이후 커진 노사 갈등에 대응하고자 노무 관리 체계를 강화했다. 그룹 정책개발담당을 사장급으로 격상하고 최준영 기아 사장을 선임했으며, 원청 교섭 요구와 총파업 예고 등 급변한 환경에 대비하려는 조치로 풀이된다. 노무 총괄 사장급 격상, 최준영 선임

노란봉투법 이후 원청 교섭 요구 확산

현대차그룹, 노사·생산 운영 인사 단행

이미지 확대 최준영 기아 대표가 지난 3월 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정안전부-KIA 지방소멸 대응을 위한 상생협약 체결식에서 인사말을 하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 최준영 기아 대표가 지난 3월 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정안전부-KIA 지방소멸 대응을 위한 상생협약 체결식에서 인사말을 하고 있다.

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현대차그룹이 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행을 맞아 노무 관리 강화에 나섰다.현대차그룹은 최준영 기아 사장을 그룹 정책개발담당으로 선임하는 등 노무·생산 운영 역량 강화를 위한 일부 임원 인사를 실시했다고 8일 밝혔다.정책개발담당은 그룹 노무 전반을 총괄하는 보직으로 이번 인사를 통해 부사장(실장)에서 사장급(담당)으로 격상했다.지난 3월 노란봉투법 시행 이후 원청을 상대로 한 하청 노조의 교섭 요구가 잇따르는 등 급변한 노사 환경에 효율적으로 대응하기 위한 조치로 해석된다.앞서 전국금속노동조합은 현대차그룹이 원청 교섭에 응하지 않을 경우 오는 7월부터 세 차례 총파업에 돌입하겠다고 예고하기도 했다.최 사장은 기아 국내생산담당 시절 입증한 현장 리더십과 이해관계 조율 능력을 바탕으로 발전적인 노사 관계를 구축할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 현대차그룹은 소개했다.기존의 그룹 정책개발실장이었던 정상빈 부사장은 이번에 신설된 현대모비스 노사정책담당으로 이동했다. 정 부사장은 노무 분야 전문가 경험과 역량을 바탕으로 관련 업무를 이어갈 예정이다.기아 국내생산담당에는 송민수 부사장이 보임됐다. 송 부사장은 기아 국내 생산 및 최고안전보건책임자(CSO)를 맡아 생산 체계 운영을 담당한다.현대차그룹은 “안정적인 노사 관계와 효율적 생산 운영을 위해 경험과 전문성을 고려해 인사를 실시했다”고 말했다.