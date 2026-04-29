“정치검찰이 이 대통령 토끼몰이”…與 특검 추진 재확인

국조특위 민주당 위원들 간담회

서영교 “국민이 요구하고 계셔”

박성준 “조작기소 실태 확인돼”

30일 회의서 위증 고발 등 의결

정청래 “책임자, 법의 심판대에”

이미지 확대 윤석열 정치검찰 조작기소 국조특위의 더불어민주당 간사를 맡고 있는 박성준 의원이 29일 국회 기자간담회에서 쌍방울 그룹 횡령 등 사건 수사 상황에 대해 설명하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 정치검찰 조작기소 국조특위의 더불어민주당 간사를 맡고 있는 박성준 의원이 29일 국회 기자간담회에서 쌍방울 그룹 횡령 등 사건 수사 상황에 대해 설명하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 서영교 위원장이 29일 국회에서 열린 윤석열 정치검찰 조작기소 국조특위 민주당 위원 기자간담회에서 청문회 주요 성과를 밝히고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서영교 위원장이 29일 국회에서 열린 윤석열 정치검찰 조작기소 국조특위 민주당 위원 기자간담회에서 청문회 주요 성과를 밝히고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.29 연합뉴스

세줄 요약 민주당 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 특위가 국정조사 뒤 특검 추진 방침을 재확인했다. 정청래 대표는 특위가 끝나는 즉시 특검을 신속히 추진하겠다고 했고, 위원들은 7개 사건 수사·기소 과정을 점검한 뒤 진상 규명에 나서겠다고 밝혔다. 특위, 국정조사 뒤 특검 추진 재확인

정청래, 활동 종료 즉시 특검 신속 추진

7개 사건 수사·기소 과정 점검 및 고발 예고

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더불어민주당 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’ 소속 위원들은 29일 특검 추진 입장을 재확인했다. 정청래 민주당 대표도 특위 활동 마무리되는 즉시 특검을 신속하게 추진하겠다며 의지를 드러냈다.서영교 특위 위원장은 이날 국회 기자간담회에서 “국민들이 (국정조사) 다음은 어떻게 해야 하는지에 대해 요구하고 계시다”며 특검 추진 의사를 밝혔다.특위 간사를 맡고 있는 박성준 의원은 “150여명의 정치검찰이 이재명 대통령을 목표로 두고 토끼몰이에 나섰다”며 “정치검찰의 준동을 여기서 멈춰야 한다. 국정조사를 통해 윤석열 정권 정치검찰의 조작기소 실태가 확인된 만큼 특검으로 확실하게 진상을 규명하겠다”고 했다.앞서 특위는 대장동 개발비리 의혹, 쌍방울 대북송금 사건, 부동산 등 통계 조작 의혹 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 7개 사건에 대한 검찰의 수사·기소 과정을 살폈다. 30일 회의에선 국정조사 결과 보고서 채택 및 불출석 증인, 위증 등 고발을 의결할 계획이다. 이건태 의원은 “내일(30일) 오전 11시에 위증으로 고발할 건과 당에서 고발할 건을 분리해 설명하는 자리를 가질 것”이라고 했다.정 대표는 이날 최고위원회의에서 “국민께 약속드린 대로 국회 국정조사 특위 활동이 마무리되는 즉시 특검을 신속하게 추진해 모든 진실을 남김없이 밝혀내고 모든 책임자를 법의 심판대에 세울 것”이라고 말했다. 이어 전날 종합청문회를 언급하며 “국정조사 특위에서 다룬 7대 사건 모두 정권 차원의 지시와 개입이 있다는 점이 명명백백하게 확인되고 있다. 오직 한 사람만을 겨냥해 국가기관을 총동원한 것은 명백한 국가 폭력”이라고 주장했다.황명선 최고위원은 “민주당은 조작기소 특별법을 즉각 발의해 통과시키고 특검을 통해 윤석열 정치검찰, 조작기소한 정치검찰을 끝까지 응징하겠다”고 했고, 이성윤 최고위원은 ‘수락석출’(水落石出·물이 빠져 밑바닥의 돌이 드러난다)을 언급하며 “진실은 반드시 드러나기 마련”이라고 말했다.