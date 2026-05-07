국장·미장에 출퇴근길 시간외 거래까지… 24시간 증시에 갇혔다

주식 광풍이 바꾼 개미들 일상

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세줄 요약 개인 투자자들이 출근길부터 밤늦게까지 미국 증시와 국내 시간외 거래를 확인하며 매매에 나서는 모습이 이어졌다. 넥스트레이드와 프리·애프터마켓이 늘며 사실상 24시간 거래 환경이 만들어졌고, 전문가들은 단기 추종 매매와 반도체 쏠림을 경계하라고 했다. 출근길부터 밤늦게까지 이어진 24시간 매매

넥스트레이드·미국 프리마켓 활용 확대

반도체 쏠림과 단기 추종 매매 경계

2026-05-08 2면

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30대 직장인 김성윤씨의 하루는 미국 증시 확인으로 시작한다. 6일 오전 6시 50분, 출근 준비를 하던 그는 필라델피아 반도체 지수가 4% 넘게 급등했다는 뉴스를 봤다. 증권가에서는 “오늘 코스피 7000 돌파 가능성이 있다”는 전망이 나왔다.오전 8시, 출근길 지하철 안에서 그는 넥스트레이드 프리마켓 개장과 동시에 SK하이닉스 주식을 매수했다. 회사에 도착한 뒤에도 틈틈이 휴대전화를 확인했다. 오전 9시 20분쯤 코스피가 급등하자 KODEX 레버리지 ETF를 추가 매수했고, 오전 9시 50분에는 삼성전자 일부를 매도해 차익을 실현했다. 오전 11시 30분에는 상대적으로 덜 오른 한미반도체를 추가 매수했다.오후 들어서도 상승세가 이어지자 그는 일부 종목에 지정가 매도 주문을 걸어뒀다. ‘이 정도면 충분히 오른 가격’이라고 판단했기 때문이다. 일부는 곧바로 체결됐지만, 남은 주문은 애프터마켓까지 이어졌다. 퇴근길 지하철에서 확인한 삼성전자 주가는 예상보다 더 뛰었고, 오후 6시 20분쯤 걸어뒀던 주문 체결 알림이 연달아 떴다. 수익은 났지만 “너무 빨리 판 것 같다”는 아쉬움도 남았다.저녁 식사 뒤에는 미국 증시로 시선을 돌렸다. 그는 미국 프리마켓에서 엔비디아를 추가 매수했고, 미국 정규장이 열리자 나스닥과 반도체 레버리지 ETF(SOXL) 흐름을 실시간으로 확인했다. 미국 증시 움직임을 보다 잠든 시간은 새벽 1시가 넘어서였다. 전업 투자자만의 얘기가 아니다. 코스피가 장중 7500선을 터치한 ‘주식 광풍’ 속 개인 투자자의 하루는 주식 거래와 함께 숨 가쁘게 돌아가고 있다. 기존 한국거래소 정규장에 더해 미국 증시 프리·애프터마켓, 국내 대체거래소 넥스트레이드까지 더해지며 사실상 하루 종일 주식 거래가 가능한 구조가 만들어졌기 때문이다.증시 변동성이 클수록 시간외 거래가 늘어나는 흐름은 데이터로도 관찰된다. 7일 넥스트레이드에 따르면 3월 초부터 전날까지 코스피가 하루 5% 이상 급등락한 11거래일의 넥스트레이드 시장 점유율(거래량 기준) 평균은 11.6%로 전체 평균 10.1%를 웃돌았다. 이들 급등락일의 프리·애프터마켓 거래 비중은 44.8%로 평균(42.3%)보다 높았다. 시장 변동성이 높을 때 넥스트레이드를 활용한 거래가 많았고, 그 안에서도 시간외 거래 비중이 높았다.전문가들은 ‘24시간 거래’ 환경이 투자 접근성을 높였다는 점에서는 긍정적이지만, 최근처럼 특정 주도주 중심으로 시장이 크게 움직이는 국면에서는 단기 추종 매매 심리를 자극할 수 있다고 우려한다. 특히 최근 증시는 반도체 종목 중심으로 상승하며 투자자 간 수익률 격차도 벌어지고 있다. 우선주를 포함해 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 코스피 시가총액에서 차지하는 비중은 이날 42%를 넘겼고, 최근 한 달간 이들 종목 거래대금이 코스피 전체 거래대금의 3분의1 수준이었다. ﻿양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “미국 인공지능(AI) 데이터센터 투자 흐름에 따라 반도체 업황은 크게 흔들릴 수 있는 만큼 특정 업종 쏠림에 대한 경계가 필요하다”고 말했다.