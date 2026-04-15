송언석 “국정조사 아닌 국정조작…정치 개입 국정원장 즉각 사퇴”

송, 15일 기자간담회에서 국조특위 비판

“민주당, 적색수배자·북한공작원 총동원”

“김만배·남욱 증인 채택, 명백한 위법”

“김정은에 800만 달러 상납 국제법 위반”

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회에서 현안 기자간담회를 하고 있다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 송언석 국민의힘 원내대표가 15일 국회에서 현안 기자간담회를 하고 있다. 안주영 전문기자

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송언석 국민의힘 원내대표가 15일 이른바 윤석열 정권의 조작기소 의혹 사건을 다루는 국정조사 특별위원회가 개최한 ‘쌍방울 대북송금 의혹 청문회’에 대해 “국정조사 아닌 국정조작”이라고 했다. 이종석 국가정보원장을 향해서는 “사퇴하라”고 촉구했다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “방용철 전 쌍방울 부회장은 이재명 당시 경기지사 방북 대가로 2019년 7월 필리핀에서 북한 공작원 리호남에게 70만 달러를 줬다는 증언을 다시 한번 확인해 주었다”며 “위증하면 처벌받는다는 서영교 위원장의 수차례 협박에도 증언이 흔들리지 않았다. 그게 사실이기 때문”이라고 했다.그러면서 “더불어민주당은 12개의 여권, 7개 휴대폰에 다양한 가명을 쓰는 북한공작원 리호남의 이름이 단지 공식행사의 참석자 명단에 없단 이유로 필리핀 가지 않았다는 주장만 반복하고 있다”며 “조작 기소라는 결론을 억지로 끼워맞추기 위해 북한 공작원까지 총동원하고 있는 이 국정조사. 국정조사냐 국정조작이냐”고 말했다.리호남의 필리핀 방문은 검찰의 조작기소 여부를 가려내는 핵심 쟁점이다. 수원지검은 이재명 대통령의 방북 비용 중 일부인 70만 달러가 필리핀에서 김성태 전 쌍방울 회장이 리호남을 직접 만나 건넸다고 봤다. 민주당은 “리호남을 필리핀에서 만나 70만 달러를 줬다는 주장은 검찰에서 조작된 진술”이라고 주장하고 있다.송 원내대표는 “리호남이 필리핀에 없었다고 대법원 판결을 부정한 이 원장 역시 위증했다면 법적 책임을 지라”며 “이화영 전 경기도 평화부지사의 증인인지 국정원장인지 공사 구분 못 하는 이 원장은 사퇴하라”고 꼬집었다. 이 원장은 지난 3일 특위 기관 보고 때 “2019년 7월 대남공작원 리호남이 필리핀에 오지 않고 제3국에 체류한 것으로 확인된다”고 말했다. 다만 ‘리호남 필리핀 부재’ 주장은 재판부로부터 받아들여지지 않은 바 있다.송 원내대표는 서 위원장이 전날 대북 송금 사건과 연루된 배상윤 KH그룹 회장으로부터 사실확인서를 받았다고 주장하는 것에 대해 “4년째 해외 도피 중인 인터폴 적색수배자 배 회장이 보낸 확인서를 어떻게 받았는지 민주당에게 질문한다”고 했다.그러면서 “민주당이 물밑에서 배 회장과 소통하고 있는 거냐. (확인서를) 배 회장이 작성한 게 맞냐”며 “인터폴 적색수배자가 4년째 황제 도피하는 것은 문제가 없고, 그런 사람이 주장하는 것은 신뢰성이 있냐”고 물었다. 확인서에는 “김 전 회장과 배 회장이 2019년 북한과 업무 협약을 맺은 것은 경기도와는 무관하다”는 등의 내용이 담겼다.그는 “자칭 KH그룹 부회장 조경식 씨는 사기죄로 징역 3년 형을 받아 본인이 ‘연어 술파티’를 목격했다고 주장한 날 교도소에 수감돼 있던 것으로 법무부가 확인해 줬다”며 “이런 사람이 국조에서 하는 증언이 무슨 의미가 있냐. 천하의 사기꾼 김대업 시즌2”라고 지적했다.특위는 16일 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회를 연다. 송 원내대표는 “내일 국조에는 2심 재판받고 있는 대장동 일당 김만배와 남욱이 증인으로 채택됐다고 한다”며 “멈춰있는 이 대통령 재판과 당장 진행 중인 대장동 일당 재판에까지 영향을 줄 수밖에 없어 명백한 위법”이라고 주장했다.아울러 “보편적 인권을 짓밟는 김정은 정권에게 800만 달러를 상납한 대북송금 사건은 명백한 국제법 위반임을 다시 한번 알려드린다”고 덧붙였다.