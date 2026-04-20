2.5t 탑차가 화물연대 노조원들 덮쳐… 1명 사망·2명 부상

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민주노총 산하 화물연대의 편의점지부 CU지회 집회 현장에서 화물차와 조합원이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다.20일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 집회에 참가한 조합원 3명과 충돌했다.이 사고로 50대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 나머지 1명은 중상, 1명은 경상을 입은 것으로 파악됐다.노조는 BGF로지스를 상대로 직접 교섭을 요구하며 집회를 진행 중이었으며, 탑차가 이동하는 과정에서 일부 조합원들이 차량 앞으로 나서면서 사고가 난 것으로 전해졌다.현장에서는 경찰과 노조가 몸싸움을 벌이며 대치 중이다.경찰 관계자는 “현재 정확한 사실관계를 파악하고 있다”고 말했다.