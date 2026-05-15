[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 16일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 16일

입력 2026-05-15 02:34
수정 2026-05-15 02:34
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36년생 : 남 탓은 다툼의 불씨이다.

48년생 : 무거운 생각을 덜면 일이 한결 가볍다.

60년생 : 포기하지 말고 밀고 가라.

72년생 : 무리는 망신이 되기 쉽다.

84년생 : 자신을 먼저 돌보라.

96년생 : 새 방향을 차분히 찾으라.



37년생 : 새 시작이 순조로운 날이다.

49년생 : 익숙한 인연에서 반가운 힘을 얻게 된다.

61년생 : 이동이 좋은 결과의 길이다.

73년생 : 언행을 한 번 더 고르라.

85년생 : 속도를 늦추는 지혜이다.

97년생 : 반가운 만남이 기쁨이다.

호랑이

38년생 : 성과가 커서 기회가 온다.

50년생 : 약속은 문서처럼 챙기라.

62년생 : 반가운 소식이 마음을 든든히 받쳐준다.

74년생 : 자존심은 잠시 내려놓으라.

86년생 : 노력의 대가가 돌아온다.

98년생 : 기운이 오르니 흐름이 좋다.

토끼

39년생 : 기다리면 행운이 오는 날이다.

51년생 : 마음먹은 일이 성사되는 때이다.

63년생 : 서두르지 않으면 복잡한 일도 풀려간다.

75년생 : 차분한 행동이 답이다.

87년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.

99년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.



40년생 : 매사에 확실히 임하라.

52년생 : 작은 배려가 뜻밖의 좋은 인연을 만든다.

64년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

76년생 : 일터에서 칭찬을 받는 날이다.

88년생 : 포기 말고 끝까지 밀고 가라.

00년생 : 이동과 변동이 유리한 때이다.

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41년생 : 인내가 실마리를 만든다.

53년생 : 건강 관리를 꾸준히 하라.

65년생 : 조용한 준비가 뒤늦게 큰 힘을 보여준다.

77년생 : 명예운이 더 빛나는 날이다.

89년생 : 희망의 빛이 가까운 때이다.

01년생 : 도움의 손길이 이어지는 날이다.



42년생 : 비교하는 마음을 내려놓으면 길이 보인다.

54년생 : 기다리면 행운이 따라온다.

66년생 : 답답해도 성급히 굴지 말라.

78년생 : 일이 순조롭게 정리되는 날이다.

90년생 : 처음은 피곤해도 곧 좋아진다.

02년생 : 마음가짐을 단단히 하라.



43년생 : 무리는 손해가 되기 쉽다.

55년생 : 지나친 기대보다 현재를 지키는 편이 낫다.

67년생 : 작은 투자에 소득이 따른다.

79년생 : 뜻대로 아니어도 실망 말라.

91년생 : 호의를 가볍게 넘기지 말라.

03년생 : 모험적인 일은 피하는 편이다.

원숭이

44년생 : 오해가 생기니 말 아끼라.

56년생 : 계획을 촘촘히 세우는 날이다.

68년생 : 가벼운 웃음이 굳은 분위기를 누그러뜨린다.

80년생 : 겉보다 실속을 챙기라.

92년생 : 과로는 건강에 부담이다.

04년생 : 움직이면 좋은 일이 생긴다.



45년생 : 기분이 상쾌해지는 흐름이다.

57년생 : 마음을 곧게 두면 사람복이 따라온다.

69년생 : 좋은 관계가 맺어지는 날이다.

81년생 : 이동 계획은 안전을 챙기라.

93년생 : 씀씀이가 커지니 점검하라.

05년생 : 사람 만남이 복이 되는 날이다.



46년생 : 정에 끌리면 판단이 흐린다.

58년생 : 말보다 눈치가 더 큰 도움을 주는 날이다.

70년생 : 불편해도 참고 넘기는 날이다.

82년생 : 분수에 맞춘 선택이 답이다.

94년생 : 금전이 빡빡하니 절약하라.

06년생 : 상대를 알고 움직이는 날이다.

돼지

47년생 : 빠른 정리가 도움이 되는 날이다.

59년생 : 낮은 자세가 오히려 흐름을 편안히 만든다.

71년생 : 빼앗김이 없게 조심하라.

83년생 : 분수를 잃으면 후회가 남는다.

95년생 : 집안의 화목이 큰 복이다.

07년생 : 성과를 만들면 결과가 좋다.
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