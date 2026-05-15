[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 17일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 17일

입력 2026-05-15 02:34
수정 2026-05-15 02:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 최선을 다하면 풀리는 날이다.

48년생 : 끝맺음을 깔끔히 하라.

60년생 : 조용히 정리한 일이 뒤늦게 빛을 본다.

72년생 : 노력한 만큼 결과가 온다.

84년생 : 자존심 상해도 넘기는 편이다.

96년생 : 칭찬이 자신감을 키운다.



37년생 : 고전해도 균형을 잡으라.

49년생 : 사소한 일도 차근히 다루면 탈이 없다.

61년생 : 서두르지 말고 순서를 지키라.

73년생 : 인내가 큰 성과로 이어진다.

85년생 : 속을 풀면 마음이 편하다.

97년생 : 실망은 짧고 길은 남는다.

호랑이

38년생 : 미루지 말고 오늘 처리하라.

50년생 : 행운이 따라오는 하루이다.

62년생 : 부탁은 줄이고 스스로 하라.

74년생 : 한 번 흔들려도 중심을 잡으면 괜찮다.

86년생 : 걱정이 옅어져 마음이 편하다.

98년생 : 맡은 임무를 충실히 하라.

토끼

39년생 : 경사로운 소식이 들린다.

51년생 : 가까운 기운을 차분히 받으라.

63년생 : 따뜻한 말 한마디에 기운이 되살아난다.

75년생 : 재물운이 좋아 마음이 밝다.

87년생 : 가족과 시간을 나누는 날이다.

99년생 : 인기가 오르는 흐름이다.



40년생 : 막히면 방향을 바꾸라.

52년생 : 뜻밖의 재물이 들어온다.

64년생 : 새 일을 도모해도 좋은 때이다.

76년생 : 바라던 답을 예상 밖의 자리에서 듣는다.

88년생 : 하는 일이 쉽게 풀리는 날이다.

00년생 : 몸과 마음이 지치는 날이다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 시비가 생기니 말을 줄이라.

53년생 : 신수가 편안해 마음이 넉넉하다.

65년생 : 운이 서서히 좋아지는 때이다.

77년생 : 신뢰가 쌓이니 말 한마디도 힘이 생긴다.

89년생 : 손재를 막게 소지품 챙기라.

01년생 : 마음먹기 나름인 하루이다.



42년생 : 인내할수록 열매가 크다.

54년생 : 바깥 활동이 유리한 흐름이다.

66년생 : 가까운 사이일수록 정성을 더해야 좋다.

78년생 : 주변 말에 휘둘리지 말라.

90년생 : 다 된 일도 점검을 하라.

02년생 : 안정이 더 이로운 날이다.



43년생 : 우연한 만남이 기회이다.

55년생 : 주변이 도우니 마음이 든든하다.

67년생 : 오랜 평판이 오늘 좋은 문을 열어준다.

79년생 : 좋은 기회를 놓치지 말라.

91년생 : 도움을 받아 수월한 날이다.

03년생 : 이익이 늘어나는 흐름이다.

원숭이

44년생 : 물건을 단단히 간수하라.

56년생 : 마음의 안정을 먼저 찾으라.

68년생 : 순리에 맞춘 처리가 답이다.

80년생 : 들고 나는 돈을 꼼꼼히 살피면 무난하다.

92년생 : 전화위복의 기회를 잡으라.

04년생 : 믿는 사람과 거리 두라.



45년생 : 적극적 대처가 도움이 된다.

57년생 : 작은 소망이 이루어지는 날이다.

69년생 : 쓸데없는 참견을 줄이면 훨씬 편해진다.

81년생 : 인내하면 길이 열리는 때이다.

93년생 : 걱정이 적어 행운이 따른다.

05년생 : 좋은 결실이 맺히는 날이다.



46년생 : 행운이 있어도 방심 말라.

58년생 : 사랑은 진심으로 표현하라.

70년생 : 서두른 발걸음보다 차분함이 더 이롭다.

82년생 : 아랫사람과 거리가 생기는 때이다.

94년생 : 마음고생은 곧 옅어진다.

06년생 : 적은 투자에 실익이 생긴다.

돼지

47년생 : 분별력을 잃지 말고 하라.

59년생 : 기회를 보는 눈이 평소보다 또렷해진다.

71년생 : 부부의 화합이 큰 힘이다.

83년생 : 참는 태도가 가장 이롭다.

95년생 : 기쁜 소식이 들려오는 날이다.

07년생 : 가정이 편해야 일이 풀린다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로