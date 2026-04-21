김건희, ‘쥴리 의혹’ 재판 불출석… 과태료 300만원·증인 재소환

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김건희, ‘쥴리 의혹’ 재판 불출석… 과태료 300만원·증인 재소환

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-21 12:31
수정 2026-04-21 13:31
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선 수재 등 혐의를 받는 김건희 여사가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.8.12 사진공동취재단
자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선 수재 등 혐의를 받는 김건희 여사가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.8.12 사진공동취재단


법원이 이른바 ‘쥴리 의혹’을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판 증인신문에 불출석한 김건희 여사에게 과태료 300만원을 부과했다.

서울중앙지법 형사합의34부(부장 한성진)는 21일 안 전 회장과 정천수 전 더탐사(옛 열린공감TV) 대표 등 3명의 공직선거법 위반 등 혐의 속행 공판을 진행했다.

재판부는 이날 증인으로 소환한 김 여사가 출석하지 않자, 과태료 300만원을 부과하고 재소환하기로 했다.

김 여사 측은 불출석 사유를 제출했으나, 재판부는 그 사유가 정당하지 않다고 판단했다.

형사소송법에 따르면 법원은 소환장을 송달받은 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 않으면 500만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

재판부는 당초 다음달 12일로 예정된 공판기일을 같은 달 20일로 변경했으며, 해당 공판기일에 김 여사를 증인으로 소환해 신문할 예정이다.

이미지 확대
윤석열 대통령의 부인 김건희 여사에 대해 이른바 ‘쥴리 의혹’을 반복해서 제기한 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장이 1일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 정보통신법상 명예훼손 혐의 관련 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 2024.2.1 연합뉴스
윤석열 대통령의 부인 김건희 여사에 대해 이른바 ‘쥴리 의혹’을 반복해서 제기한 안해욱 전 대한초등학교태권도협회장이 1일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 정보통신법상 명예훼손 혐의 관련 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 2024.2.1 연합뉴스


안 전 회장은 2023년 당시 열린공감TV와의 인터뷰를 통해 “김 여사가 유흥주점에서 일하는 모습을 봤다”, “쥴리의 파트너가 돼 접대를 받았다”는 취지의 발언을 했다가 고발됐다.

검찰은 이들이 당시 대선 후보였던 윤석열 전 대통령을 낙선시킬 목적으로 허위사실을 공표했다고 보고 재판에 넘겼다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김건희 여사가 증인신문에 불출석한 이유를 법원은 어떻게 판단했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로