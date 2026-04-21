경찰, ‘IPO 사기 의혹’ 방시혁 구속영장 신청…“사기적 부정거래 혐의”

이미지 확대 방시혁 하이브 의장. 도준석 기자 닫기 이미지 확대 보기 방시혁 하이브 의장. 도준석 기자

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경찰이 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 매각하게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 구속영장을 신청했다. 상장 이후 사모펀드와의 계약을 통해 1900억원의 부당이득을 챙겼다는 혐의다.서울경찰청 금융범죄수사대는 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 받는 방 의장에 대해 구속영장을 신청했다고 21일 밝혔다.경찰에 따르면 방 의장은 2019년 하이브 상장을 앞두고 기존 투자자와 벤처캐피털(VC) 등에 “상장 계획이 없다”고 설명해 지분을 특정 사모펀드(PEF)에 매각하도록 유도한 혐의를 받고 있다. 해당 사모펀드는 방 의장과 사전에 계약을 맺은 것으로 알려졌다.이후 하이브가 상장하자 사모펀드는 보유 지분을 매각했고, 방 의장은 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 약 30%를 배분받았다. 경찰은 이를 통해 방 의장이 약 1900억원 규모의 부당이득을 취한 것으로 보고 있다.자본시장법은 금융투자상품 거래 과정에서 허위 사실을 이용하거나 부정한 계획으로 이익을 취하는 행위를 금지한다. 50억원 이상 이득이 발생할 경우 무기 또는 5년 이상의 징역에 처할 수 있다.경찰은 지난해 6월 한국거래소를, 7월에는 서울 용산구 하이브 본사를 각각 압수수색해 상장 심사 관련 자료를 확보했다. 이후 방 의장을 두 차례 소환 조사하는 등 사실관계를 확인해 왔다.경찰 관계자는 전날 정례 기자간담회에서 “수사는 거의 마무리 단계이며 조만간 종결할 수 있을 것”이라고 밝혔다.방 의장 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 투자자들을 속인 사실이 없고, 지분 매각은 투자자 요청에 따른 것이며 수익 배분 구조 역시 투자자 측이 먼저 제시한 조건이라는 입장이다.