[사설] 연금지출 증가 G20 최고… 기초연금·교육교부금 수술해야

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[사설] 연금지출 증가 G20 최고… 기초연금·교육교부금 수술해야

입력 2026-04-27 00:16
수정 2026-04-27 01:11
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잠재성장률 하락… 의무지출은 폭발
인구 변화·세입 흐름 맞게 재설계를

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박홍근 기획예산처 장관이 지난 21일 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. 박 장관은 이 자리에서 IMF 4월 재정모니터 보고서의 한국 부채비율 전망에 대해 “과대 전망된 경우가 많다”고 반박했다. 같은 보고서의 연금 지출 항목에서 한국이 G20 선진국 중 가장 빠른 증가율을 보일 것이란 전망이 26일 추가로 알려졌다. 연합뉴스
박홍근 기획예산처 장관이 지난 21일 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 발언하고 있다. 박 장관은 이 자리에서 IMF 4월 재정모니터 보고서의 한국 부채비율 전망에 대해 “과대 전망된 경우가 많다”고 반박했다. 같은 보고서의 연금 지출 항목에서 한국이 G20 선진국 중 가장 빠른 증가율을 보일 것이란 전망이 26일 추가로 알려졌다. 연합뉴스


국제통화기금(IMF)이 어제 공개한 4월 재정모니터 보고서에 한국 재정의 민낯이 드러났다. 2025년부터 2030년까지 5년 사이 한국의 연금 지출은 국내총생산(GDP) 대비 0.7% 포인트 늘어날 것으로 전망됐다. 연금 지출액이 주요 20개국(G20) 가운데 가장 가파른 상승률을 기록할 것이라는 경고다.

G20 선진국 평균 연금 지출 증가율은 0.4% 포인트, 일본은 0.2% 포인트에 그친다. 2050년까지 향후 25년 사이 격차는 더 벌어진다. 연금지출 변동의 순현재가치가 GDP의 41.4%로 G20 선진국 평균 12.2%의 세 배를 웃돈다. 국민연금, 직역연금, 기초연금까지 한국의 공적연금 부담이 그만큼 빠르게 부풀어 오른다는 뜻이다.

IMF의 경고가 무거운 것은 1분기 1.7% 깜짝 성장 이면의 허약한 한국경제 근력을 꼬집기 때문이다. 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 잠재성장률을 올해 1.71%, 내년 1.57%로 낮춰 전망했다. 성장의 기초체력은 허약해지는데 의무지출은 급증하는 구조인 것이다. GDP의 성장은 굼뜨기만 한데 연금·복지 지출이 빠르게 부풀면 미래 세대가 떠안을 청구서는 감당 불가능한 수준이 된다.

기초연금과 함께 지방교육재정교부금 지출이 내년부터 한 해 100조원을 넘어선다는 경고도 나왔다. 국가재정운용계획에 따르면 내년 총지출 764조 4000억원 중 의무지출은 415조 1000억원으로 54.3%를 차지한다. 나랏돈의 절반 이상이 법적으로 사용처가 정해진 의무지출에 묶이면 재정 압박이 심각해질 것은 명약관화하다. 재정 구조의 양대 변수인 기초연금과 교육교부금을 수술하지 않고서는 달리 해법이 없는 것이다.

교육교부금은 1972년 도입된 내국세 20.79% 자동 연동 방식이 반세기 넘게 그대로다. 해마다 70조원을 넘어서는데도 정작 학령인구는 2020년 546만명에서 2060년 302만명으로 절반 가까이 줄어드는 역설적 상황이다. 이런 기형적인 구조의 폐단을 뻔히 눈으로 확인하면서도 메스를 댈 엄두를 내지 않고 있다.



1분기 성장률에 선방했다고 취해 있을 때가 아니다. 바람 앞의 등불 같은 한국 재정에 쏟아지는 경고를 아프게 듣는 것이 정부의 책임 있는 자세다. 소득 하위 70%라는 기초연금 수급 범위까지 통째로 수술대에 올려야 해답을 찾을 수 있다. 교육교부금 역시 학령인구 변화에 맞춘 내국세 연동률 조정에서부터 고등교육, 평생교육, 돌봄 등으로 사용 범위를 넓히는 방안까지 두루 폭넓게 들여다봐야 한다. 정치적 부담이 따른다고 반세기 묵은 제도를 못 본 척할 수는 없다. 기초연금, 교육교부금 재설계에 속도를 내야 한다.
2026-04-27 27면
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