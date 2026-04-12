[속보] 靑 “종전 선언 때까지 비상대응체계 유지”

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[속보] 靑 “종전 선언 때까지 비상대응체계 유지”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-04-12 16:49
수정 2026-04-12 16:52
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조현 외교장관에게 질의하는 이재명 대통령
조현 외교장관에게 질의하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 제4차 비상경제 점검회의에서 조현 외교부 장관에게 질의하고 있다. 2026.4.6 뉴스1


靑 “명확한 종전 선언 전까지 비상대응체제 엄중히 유지”

권윤희 기자
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