이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의안에 서명한 후 김영훈 고용노동부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.20. 공동취재
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 파이팅을 외치고 있다. 2026.05.20. 공동취재
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김영훈 고용노동부 장관이 20일 경기 수원 고용노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노사간 추가 교섭을 주재하고 있다. 고용노동부 제공
[속보] 靑 “삼성전자 총파업 유보, 국가· 국민 위한 대승적 결단 감사”
[속보] 김영훈 장관 “삼성전자 노사, 한발씩 양보해 해법 찾아”
[속보] 김영훈 장관 “정부, 대화로 풀어야 한다는 대원칙 확고”
[속보] 김영훈 장관 “어려운 여건 속 지켜보고 있던 국민들 덕분”
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼성전자 총파업은 실시되었나요?