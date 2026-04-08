[속보] 합참 “北, 동해상으로 미상 발사체 발사”…이틀 연속 쐈다

이미지 확대 북한 미사일 관련 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 뉴시스(조선중앙TV 캡처) 닫기 이미지 확대 보기 북한 미사일 관련 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 뉴시스(조선중앙TV 캡처)

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북한이 이틀 연속으로 미사일 추정 발사체를 발사하며 무력 도발을 단행했다.합동참모본부는 8일 “북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 한미 정보당국은 세부 제원을 분석 중이다.북한은 전날에도 평양 일대에서 동쪽 방향으로 미상 발사체를 발사했다. 이 발사체는 발사 초기 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 알려졌다.합참은 전날 발사된 발사체가 탄도미사일일 가능성에 무게를 두는 것으로 전해졌는데, 북한이 전날 발사 실패에 따라 이틀 연속으로 미사일 시험발사에 나섰을 가능성이 있다.북한의 발사체 발사는 김여정 노동당 부장이 ‘대북 무인기 침투 사건’과 관련해 유감 표명을 한 이재명 대통령을 향해 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 말한 다음 날부터 이틀 연속 이뤄졌다.