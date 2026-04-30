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푸조, 리솜리조트 고객 SUV 차량 시승 행사

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-04-30 18:18
수정 2026-04-30 18:18
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가정의 달 맞아 출고 고객에 숙박권

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푸조가 5월을 맞아 가족 고객을 위한 프로모션을 진행하는 가운데 푸조 3008 스마트 하이브리드(왼쪽)와 5008 스마트 하이브리드 차량이 30일 충북 제천시 레스트리 리솜을 배경으로 주차돼 있다. 스텔란티스코리아 제공
푸조가 5월을 맞아 가족 고객을 위한 프로모션을 진행하는 가운데 푸조 3008 스마트 하이브리드(왼쪽)와 5008 스마트 하이브리드 차량이 30일 충북 제천시 레스트리 리솜을 배경으로 주차돼 있다.
스텔란티스코리아 제공


스텔란티스코리아는 푸조 브랜드가 5월 가정의 달을 맞아 호반호텔앤리조트가 운영하는 리솜리조트와 가족 고객을 위해 특별 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

푸조는 1일부터 31일까지 충북 제천시 포레스트 리솜과 레스트리 리솜 투숙객을 대상으로 대표 스포츠유틸리티차(SUV) 모델인 ‘3008 스마트 하이브리드’와 ‘5008 스마트 하이브리드’의 시승 프로그램을 운영한다. 투숙객은 예약 링크를 통해 오후 1시부터 6시까지 5시간 동안 제천 일대를 자유롭게 주행하며 차량을 경험할 수 있다. 시승 차량인 3008은 디자인과 실용성을 겸비한 도심형 SUV이며, 올 뉴 5008은 7인승 공간을 갖춘 패밀리 SUV다. 5월 중 푸조 전 차종을 출고하는 고객 전원에게는 40만원 상당의 레스트리 숙박권(1박·조식 포함)을 증정한다.

하종훈 기자
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