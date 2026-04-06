이진숙, ‘재보선 권유’ 장동혁에 “기차 떠났다”…대구시장 강행 뜻

이미지 확대 이진숙 전 방송통신위원장이 지난달 28일 삼성라이온즈-롯데자이언츠와의 프로야구 대구 홈 개막전이 열린 대구라이온즈파크에서 시민들과 함께 사진을 찍고 있다. 2026.3.29 이진숙 전 방송통신위원장 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이진숙 전 방송통신위원장이 지난달 28일 삼성라이온즈-롯데자이언츠와의 프로야구 대구 홈 개막전이 열린 대구라이온즈파크에서 시민들과 함께 사진을 찍고 있다. 2026.3.29 이진숙 전 방송통신위원장 페이스북 캡처

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국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 장동혁 당 대표의 국회의원 재보궐선거 출마 권유를 거부했다.이 전 위원장은 6일 페이스북에 장 대표를 두고 ‘이제 와서 재보궐선거 출마하란다. (...) 이진숙 지지자는 장동혁에 실망한 찐자유민주주의표’라는 내용의 게시글을 공유하면서 “기차는 떠나고...”라고 했다.그는 또 다른 글에서 “대구-서울 300km. 이렇게 거리가 먼가”라고 적으며 당 지도부와 대구 민심 간 괴리감을 지적했다. 장 대표의 국회의원 재보궐선거 출마 권유를 거절하면서 대구시장 무소속 출마 의지를 굳힌 것으로 풀이된다.국민의힘은 지난 3일 주호영 의원이 낸 컷오프 효력정지 가처분 신청이 기각되자 곧바로 이 전 위원장과 주 의원의 대구시장 경선 배제를 확인하면서 6인 체제로 대구시장 후보 경선을 치르는 방안을 확정했다. 이에 이 전 위원장과 주 의원은 당 결정에 반발해 무소속 출마 여부를 고민하고 있다.