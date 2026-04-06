野, 이진숙 ‘재보선’ 투입 공식화… 주호영은 8일 ‘결단’

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野, 이진숙 ‘재보선’ 투입 공식화… 주호영은 8일 ‘결단’

손지은 기자
손지은 기자
입력 2026-04-06 00:05
수정 2026-04-06 00:05
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장동혁 “李, 국회 와서 싸워 달라”
주, 법원 가처분 기각 후 숙고 중
경기 추후 논의·전남광주 재공모

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지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천 경선에서 컷오프 된 이진숙 전 방송통신위원회 위원장이 24일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에서 기자회견을 하고 있다. 2026.03.24. 뉴시스
지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천 경선에서 컷오프 된 이진숙 전 방송통신위원회 위원장이 24일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사 로비에서 기자회견을 하고 있다. 2026.03.24. 뉴시스


장동혁 국민의힘 대표가 5일 대구시장 공천에서 컷오프(공천 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장의 국회의원 재보궐선거 투입을 공식화했다. 이 전 위원장의 무소속 출마를 막고 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 재보궐선거에서 원내 전력을 보강하겠다는 구상이다.

장 대표는 이날 매일신문 유튜브에 출연해 “이 전 위원장은 우리 당의 큰 정치적 자산”이라며 “국회에 와서 싸운다면 당에 엄청난 힘이 될 것”이라고 말했다. 특히 “제가 당을 위해 다른 역할을 할 수 있는 새로운 대안을 제시하는 것”이라면서 사실상 이 전 위원장 투입을 공식화했다. 그러면서 “지방선거와 보궐선거가 끝나면 곧 국정감사가 시작된다. 이번 국감은 그 어느 때보다 치열할 것”이라며 “지금 당은 국회에서 (이 전 위원장을) 더 필요로 한다”고 덧붙였다.

국민의힘 공천관리위원회는 지난 3일 주호영 의원의 가처분 기각 후 곧바로 이 전 위원장의 이의신청을 기각하고 기존 대구시장 6인 경선 방침을 재확인했다. 이에 이 전 위원장은 ‘시민 경선’을 거론하며 무소속 출마를 시사했다. 이날 장 대표가 공개 요청에 나선 만큼 이 전 위원장이 대구시장 출마를 접고 보궐 도전으로 방향을 틀 수 있다는 가능성이 제기된다.

법원에서 가처분이 기각된 주 의원은 숙고에 들어갔다. 애초 주 의원은 즉시항고를 포함한 법적 대응은 물론 탈당 후 무소속 출마 가능성도 열어 뒀으나 법원의 결정 이후 여러 의견을 구하고 있다. 주 의원은 이날 통화에서 “대구시민들의 의견이 가장 중요하며, 여러 정치 선배들과의 논의도 거칠 것”이라고 말했다. 주 의원은 오는 8일 최종 입장을 밝힐 예정이다.

경기지사는 구인난이 여전하다. 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 공천을 신청했으나 이정현 전 공관위원장이 사실상 두 사람에 대해 ‘비토’를 놓으면서 일정이 꼬였다. 박덕흠 공관위원장은 이날 회의 후 “경기지사는 7일 회의에서 논의할 것”이라고 말했다.



공관위는 초대 전남광주통합시장 재공모도 결정했다. 이 전 위원장은 페이스북에 “다들 포기할 때 나는 광주로 간다”고 썼다. 경기 평택을 등 국회의원 재보궐이 확정된 5곳은 오는 9일부터 공천 신청을 받기로 했다.
손지은 기자
2026-04-06 4면
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