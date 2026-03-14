[속보] 金총리 “트럼프, 김정은 북미대화 의사 내게 물어”

이미지 확대 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 접견하고 있다. 총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 접견하고 있다. 총리실 제공

김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 판문점에서 만났던 모습. 사진은 중앙통신이 홈페이지에 공개한 것으로, 군사분계선(MDL)을 사이에 두고 북미 정상이 손을 맞잡은 모습. 2019.7.1 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 판문점에서 만났던 모습. 사진은 중앙통신이 홈페이지에 공개한 것으로, 군사분계선(MDL)을 사이에 두고 북미 정상이 손을 맞잡은 모습. 2019.7.1

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김민석 국무총리는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 약 20분간 만나 북한 문제 등을 두고 대화를 나눴다고 밝혔다.미국을 방문 중인 김 총리는 이날 워싱턴DC 한국문화원에서 한국 특파원단과 간담회를 열고 “대화 내용의 상당 부분이 북한 문제에 대한 제 견해를 묻는 것이었다”고 말했다.김 총리는 이날 낮 백악관에서 신앙사무국 국장인 폴라 화이트 목사를 면담하던 중, 화이트 목사의 주선으로 오벌오피스(대통령 집무실)에서 트럼프 대통령과 예정에 없던 만남을 가졌다고 전했다. 두 사람은 통역 없이 대화를 나눴다.김 총리는 “제가 트럼프 대통령에게 ‘이재명 대통령께서 트럼프 대통령을 한반도 문제를 해결할 유일한 지도자라고 자주 말씀하신다’고 했더니, 트럼프 대통령이 북한에 관심을 보이며 보좌관에게 김정은 북한 국무위원장과 판문점에서 찍은 사진을 가져오라고 했다”고 소개했다.이어 “트럼프 대통령이 ‘김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다. 김 위원장이 미국이나 나와 대화를 원하는지 궁금하다’며 제 의견을 물었다”고 전했다.김 총리는 이에 대해 “북한 김 위원장과 대화한 유일한 서방 지도자가 트럼프 대통령이며, 한반도 문제를 해결할 피스메이커로서 역량을 가진 리더라고 생각한다고 말했다”며 “트럼프 대통령이 이를 의미 있게 받아들이며 만족해하는 반응을 보였다”고 밝혔다.김 총리는 트럼프 대통령에게 구체적으로 어떤 제안을 했는지는 공개하지 않았다.다만 “북미 정상 간 만남의 작은 가능성이라도 살리기 위해 접촉과 대화를 늘리는 것이 좋겠다는 취지의 의견을 전달했다”며 “북한의 언사도 ‘못 만날 이유가 없다’에서 ‘우리 사이가 꼭 나쁠 이유는 없다’는 표현으로 다소 진전된 것으로 보인다는 점을 설명했다”고 밝혔다.그러면서 “문제를 풀어낼 카드로 활용할 수 있는 아이디어도 제시했는데 트럼프 대통령이 매우 흥미를 보였다”고 말했다.김 총리는 “트럼프 대통령이 보좌관에게 제 발언과 관련해 몇 가지를 더 파악하라고 지시했다”며 “북한 문제와 관련한 조치도 언급했지만 정상 발표 전에 구체적인 내용을 말하는 것은 적절하지 않다”고 했다.또 “제가 구두로 전달한 의견을 더 자세히 정리해 영문 메모로 미국을 떠나기 전에 전달하겠다고 했고, 트럼프 대통령도 그렇게 하라고 했다”고 전했다.김 총리는 이번 만남과 관련해 “트럼프 대통령이 북미 대화 재개에 관심을 보였다”며 향후 북미 접촉 가능성에도 관심이 모이고 있다고 강조했다.트럼프 대통령은 집권 1기 당시 김 위원장과 세 차례 정상회담을 한 바 있다.한편 김 총리는 전날 백악관에서 JD 밴스 부통령과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표를 함께 만났다고 밝혔다.김 총리는 최근 USTR이 한국·중국·일본 등 16개 경제주체를 상대로 개시한 무역법 301조 조사와 관련해 “그리어 대표가 여러 나라를 대상으로 한 것으로 한국을 특별히 겨냥한 것은 아니라고 분명히 말했다”고 전했다.이어 “우리 정부는 다른 나라에 비해 한국이 불리하지 않은 조건이어야 한다는 입장을 전달했다”며 “그리어 대표는 경우에 따라 한국이 다른 나라보다 유리한 위치가 될 수도 있다며 긴밀히 소통하며 문제를 풀어가자고 말했다”고 덧붙였다.