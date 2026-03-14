金 총리, 트럼프 만나... 대미투자특별법 등 논의한 듯

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

金 총리, 트럼프 만나... 대미투자특별법 등 논의한 듯

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-03-14 04:51
수정 2026-03-14 04:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김민석 국무총리가 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공
김민석 국무총리가 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공


김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만났다.

국무총리실에 따르면 방미 중인 김 총리는 전날 JD 밴스 미국 부통령과 만난 데 이어 이날 백악관에서 트럼프 대통령을 면담했다. 전날 한국 국회를 통과한 대미투자특별법 등을 포함한 한미 관계 현안에 대해 트럼프 대통령과 의견을 나눴을 것으로 보인다.

김 총리는 전날 백악관에서 밴스 부통령을 만난 자리에선 대미투자특별법 입법 사실을 소개하고, 이를 계기로 핵추진 잠수함과 원자력, 조선 등 한미 간 안보 분야 협력 합의도 조속히 이행해 나가자고 말했다고 총리실이 전했다.

앞서 김 총리는 지난 1월 워싱턴을 방문했을 때에도 밴스 부통령과 만나 약 50분간 회담을 갖고 한미 관계 발전 방안 등을 논의한 바 있는데, 당시에는 트럼프 대통령과의 대면은 성사되지 않았다.

워싱턴 임주형 특파원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김민석 총리가 트럼프 대통령과의 면담에서 다룬 주요 안건은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로