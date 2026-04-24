임실 ‘돈봉투 의혹’ 점점 커지는 파장…의혹 당사자, 지인과 통화에서 “한득수와 만났다”

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한득수 임실군수 예비후보. 연합뉴스
‘돈봉투 의혹’이 불거진 더불어민주당 전북 임실군수 경선과 관련해 금품 전달 의혹 당사자로 지목된 인물이 한득수 예비후보와 만났다는 통화 녹취가 공개됐다. 봉투를 전달하려는 것으로 보이는 CCTV에 이어 사전 접촉 의혹까지 불거지며 파장이 커지고 있다.
24일 서울신문이 확보한 통화 녹취에 따르면 금품 전달 의혹 당사자로 알려진 A씨가 지인 B씨에게 “어제 한득수랑 우리 형, C씨, 나 이렇게 만났다”며 “도와달라고 얘기를 하더라”는 발언이 담겼다.
녹취에서 A씨는 “선거라는 것은 돈이 있어야 된다”, “입으로만 좀 도와달라 하면 누가 도와주겠냐”, “C씨를 믿고 한득수를 도와줘야지” 등의 발언을 이어갔다. 그러면서 A씨는 B씨에게 “만나고 싶다”며 주소를 물었다.
이후 임실군 삼계면의 한 주택에서 A씨가 B씨에게 현금이 담긴 봉투를 건네며 특정 후보 지지를 요청했다는 의혹이 제기됐다.
다만 이들 통화 녹취에서 한 예비후보가 돈을 전달해달라고 부탁한 내용은 없었다. 그러나 성준후 전 청와대 국민통합비서관실 행정관은 지난 21일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “임실군 삼계면 일대에서 특정 후보 측 운동원으로 추정되는 인물이 주민에게 금품이 든 것으로 보이는 봉투를 전달하려 했으나 거부당했다”고 주장했다. 봉투를 건넨 인물에 대해선 한득수 후보 지지를 선언한 김진명 전 예비후보 측 인사라는 점을 들어 “완전히 무관하다고 보기는 어렵다”고 말했다.
이와 관련해 한득수 예비후보는 지난 22일 기자회견에서 “해당 인물은 저희 캠프와 전혀 연관성이 없으며 감찰을 통해 밝혀질 것”이라며 “이를 증명할 통신기록 등 모든 자료를 제출할 수 있다”고 의혹을 전면 부인했다. 또 “(해당 인물은) 3년 전 포함해서 연락해 본 적 없는 사람”이라고 일축했다.
경찰은 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 입건해 수사 중이다.
김용일 서울시의원, 경제실 소관 안건 심사서 ‘공공시설 유휴 공간’ 창의적 세입 창출 주문
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 23일 열린 제335회 임시회 경제실 소관 추가경정예산안 및 안건 심사에서, 서울시 소유 유휴 공간의 장기 방치 문제를 지적하며 세입 확충을 위한 경제실의 적극적이고 창의적인 행정을 촉구했다. 김 의원은 개포디지털혁신파크 내 한국과학기술연구원(KIST) 양자기술활용연구거점 사업단 사용료 면제 동의안과 관련해 경제실장을 상대로 “해당 공간을 임대했을 경우 연간 상당한 수익을 기대할 수 있음에도 수년째 비워둔 것은 예산 낭비나 다름없다”며 “그동안 공간 활용이나 세입 창출을 위해 어떤 노력을 기울였는지 답변해달라”고 요구했다. 경제실장은 “서울시 내부 부서들을 대상으로 사용 여부를 확인하는 과정을 거쳤으며, 현재는 양재·수소 지역의 AI 테크밸리 조성 등 거시적인 전략 사업 부지로 활용하기 위해 기획 중”이라고 답변했다. 이어 점용허가 등 절차상 문제로 일반 카페나 식당 등 외부 사용수익 허가를 내는 것은 큰 의미가 없다고 판단했다고 덧붙였다. 김 의원은 이에 대해 “부서 간 공유를 넘어 외부를 향해 창의적으로 수익을 창출하려 노력한 흔적이 보이지 않는다”며 “
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정청래 민주당 대표는 전북도당 선거관리위원회에 결선 개표 보류를 지시하고 사실관계 확인에 나섰다.
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