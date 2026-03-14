[속보] 합참 “北, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

이미지 확대 북한의 단거리 탄도미사일 추정 발사체. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한의 단거리 탄도미사일 추정 발사체. 연합뉴스

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북한이 14일 동해상으로 미상 발사체를 쏘아 올렸다. 한미연합훈련이 진행 중인 시점에 이뤄진 발사여서 무력시위 성격이 짙다는 분석이 나온다.합동참모본부는 이날 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 밝혔다. 합참은 현재 발사체의 종류와 사거리 등 제원을 분석하고 있다.북한은 앞서 지난 1월 27일에도 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 이번 발사체가 탄도미사일로 확인될 경우 47일 만의 발사이자 올해 들어 세 번째가 된다.북한의 도발은 한미연합훈련 기간에 맞춰 이뤄졌다. 한미 양국은 지난 9일부터 오는 19일까지 한반도 유사시에 대비한 전구급 연합훈련인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)를 진행한다.