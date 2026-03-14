[속보] 합참 “北, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

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[속보] 합참 “北, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-03-14 13:39
수정 2026-03-14 13:46
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북한의 단거리 탄도미사일 추정 발사체. 연합뉴스
북한의 단거리 탄도미사일 추정 발사체. 연합뉴스


북한이 14일 동해상으로 미상 발사체를 쏘아 올렸다. 한미연합훈련이 진행 중인 시점에 이뤄진 발사여서 무력시위 성격이 짙다는 분석이 나온다.

합동참모본부는 이날 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 밝혔다. 합참은 현재 발사체의 종류와 사거리 등 제원을 분석하고 있다.

북한은 앞서 지난 1월 27일에도 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 이번 발사체가 탄도미사일로 확인될 경우 47일 만의 발사이자 올해 들어 세 번째가 된다.

북한의 도발은 한미연합훈련 기간에 맞춰 이뤄졌다. 한미 양국은 지난 9일부터 오는 19일까지 한반도 유사시에 대비한 전구급 연합훈련인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS)를 진행한다.

김성은 기자
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