[1보] 삼성전자 노조 파업에 일부 제동…법원 “안전시설·보안작업 정상 유지해야”

방재·배기시설 정상 운영 명령

노조의 일부 시설 점거 금지도

이미지 확대 서초구 삼성전자 사옥. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서초구 삼성전자 사옥. 연합뉴스

세줄 요약 수원지법이 삼성전자 노조의 파업에 대해 일부 위법쟁의행위 금지 가처분을 받아들였다. 방재·배기·배수 등 안전보호시설은 평일과 주말, 휴일을 포함해 평상시 수준으로 유지해야 한다. 웨이퍼 변질 방지와 시설 손상 방지 같은 보안작업도 같은 인력과 가동 규모를 지켜야 했다. 법원, 삼성전자 노조 파업 일부 제동

안전보호시설·보안작업 평상시 유지 판단

일부 시설 점거 금지, 배상 책임 부과

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수원지방법원이 삼성전자 측이 노조를 상대로 낸 위법쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 받아들였다.수원지법 민사31부는 18일 삼성전자와 관련 노조 측에 결정문을 전자송달 방식으로 고지했다고 밝혔다.재판부는 노조가 쟁의행위를 하더라도 방재시설과 배기·배수시설 등 안전보호시설은 평상시와 같은 수준으로 유지·운영해야 한다고 판단했다. 평상시는 평일뿐 아니라 주말과 휴일까지 포함한다고 설명했다.또 웨이퍼 변질 방지와 작업시설 손상 방지 등 보안작업 역시 평소와 같은 인력과 가동 규모, 주의의무를 유지해야 한다고 밝혔다. 법원은 이를 어길 경우 노조는 하루당 1억 원, 노조 간부들은 하루당 1000만 원씩 삼성전자에 지급하도록 했다.재판부는 또 삼성그룹초기업노동조합 삼성전자지부와 지부장에 대해 일부 시설 점거를 금지했다. 시설 전체 또는 일부를 점거하거나 잠금장치를 설치해 근로자 출입을 막는 행위를 해서는 안 된다고 판단했다. 다만 전국삼성전자노동조합과 위원장 직무대행에 대해서는 실제 점거 가능성이 높지 않다며 별도의 금지 명령은 내리지 않았다.노조원들에 대한 협박이나 파업 참가 호소 금지 요청 등 삼성전자 측의 일부 신청은 필요성이 인정되지 않는다며 받아들이지 않았다.