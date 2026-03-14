金 총리 “트럼프 북한 상황 관심...관계 개선 방안 제안”

이미지 확대 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 기념 촬영을 하고 있다. 총리실 제공

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미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 20여분간 예정에 없는 면담을 했다. 트럼프 대통령은 북한의 상황에 대해 묻는 등 면담 시간 대부분을 북한 관련 이야기에 할애했다고 한다.김 총리는 13일(현지시간) 워싱턴DC 한국문화원에서 가진 한국 특파원들과의 간담회에서 트럼프 대통령과의 면담 내용을 일부 전했다. 이날 면담은 김 총리가 백악관에서 신앙사무국 국장인 폴라 화이트 목사와 면담하던 중 화이트 목사의 주선으로 이뤄졌다.김 총리는 “‘이재명 대통령께서 트럼프 대통령이 한반도 문제를 해결할 유일한 지도자라는 말씀을 자주 한다’고 했더니 트럼프 대통령은 보좌관에게 김정은 북한 국무위원장과 판문점 회담 당시 찍은 사진을 갖고 와 보여주면서 이야기를 시작했다”고 전했다. 트럼프 대통령은 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다며 미국과 대화를 원하는지 물었다고 한다.이에 김 총리는 “(북미 정상 간 만남을 위한) 작은 가능성이라도 살리기 위해 접촉과 대화를 늘리는 게 좋을 것 같다는 내용, 북한의 언사가 과거에는 ‘못 만날 이유가 없다’고 했는데, 이번에는 ‘우리 사이가 꼭 나쁠 이유는 없다’고 하는 등 관계 정상화를 암시하는 듯한 표현이 사용된 점 등을 트럼프 대통령에게 전했다”고 밝혔다. 김 총리는 트럼프 대통령에게 북한과의 관계를 개선할 수 있는 제안도 제시했다고 한다. 어떤 제안이었는지는 구체적으로 공개하지 않았지만 트럼프 대통령이 매우 흥미를 보였다고 한다.김 총리는 “트럼프 대통령이 보좌관에게 나의 이야기에 대해 몇 가지를 더 파악하라고 지시했다. 북한에 대해 어떤 조치를 하는 게 좋겠다고 지시했다”며 “무엇을 어떻게 지시했는지는 정상이 직접 밝히기 전에 내가 말하는 건 적절치 않다”고 덧붙였다. 김 총리는 또 “트럼프 대통령에게 내가 구두로 드린 판단과 의견을 조금 더 자세히 영문으로 메모해서 미국을 떠나기 전에 전달해도 좋겠냐고 말했더니 그렇게 하라고 해서 곧 전달할 계획”이라고 밝혔다.김 총리는 지난 12일엔 JD 밴스 부통령과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만났다. 그리어 대표는 미국이 최근 한국 등을 대상으로 무역법 301조 조사를 개시한 것과 관련, 다수의 국가를 보편적으로 대상으로 한 것이며 한국을 특별히 표적으로 하고 있지 않다고 밝혔다고 한다. 아울러 조사 결과에 따라 한국이 다른 나라에 비해 유리한 입장이 될 수도 있다는 취지의 말도 했다고 김 총리는 전했다.김 총리는 또 밴스 부통령과는 대미투자특별법 국회 본회의 의결과 미국이 관심을 갖는 대미투자 1호 프로젝트, 쿠팡 사태, 핵심광물 등에 대해 이야기를 나눴다. 김 총리는 대미투자 1호에 대해 원자력 협력 등 2~3가지가 유력하게 검토되고 있다고 설명했다.