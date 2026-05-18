경북 경주시 화랑마을에서 한옥펜션·야영장 즐기세요

세줄 요약 경주시가 화랑마을 한옥펜션 육부촌과 야영장을 중심으로 여름철 가족 관광객과 캠핑 이용객 유치에 나섰다. 체험 프로그램과 야외 수영장, 방탈출 미션을 연계해 체류형 관광을 확대하고, SNS와 온라인 홍보도 강화해 차별화된 휴식 공간을 제공할 계획이다. 화랑마을 육부촌·야영장 체류형 관광 확대

가족·캠핑객 대상 체험 프로그램 연계 운영

SNS 홍보 강화와 선착순 신청 안내

이미지 확대 경북 경주시 화랑마을 내 한옥펜션인 ‘육부촌’ 내부. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 화랑마을 내 한옥펜션인 ‘육부촌’ 내부. 경주시 제공

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경북 경주시가 여름철 가족 단위 관광객 및 캠핑 이용객 유치에 나선다.시는 화랑마을 한옥펜션 ‘육부촌’과 야영장 운영 활성화를 위해 체험 프로그램 연계형 체류형 관광을 확대하고, 차별화된 휴식 공간을 제공할 계획이라고 18일 밝혔다.화랑마을은 신라 화랑정신을 현대적으로 계승·체험할 수 있도록 조성된 복합문화공간이다. 청소년수련시설과 체험 프로그램, 숙박시설 등을 갖춘 경주의 대표 휴양·교육 공간이다.화랑마을 내 육부촌은 신라 육부의 명칭을 담아 조성된 한옥형 숙박시설로, 전통 한옥의 분위기와 현대적 편의시설을 함께 갖추고 있다. 넓은 객실과 쾌적한 숙박 환경으로 가족 단위 이용객은 물론 친구·연인 여행객에게도 호응을 얻고 있다.또한 야영장에서는 자연 속에서 캠핑과 휴식을 즐길 수 있다. 캠핑장과 편의시설, 넓은 야외 공간을 갖추고 있어 가족 캠핑과 단체 야영 활동에 적합하고, 계절별 자연경관과 어우러진 캠핑 환경도 장점이다.시는 숙박시설 운영 활성화를 위해 SNS와 온라인 홍보를 강화하고, 투어형 미션 프로그램(실내·외 방탈출), 야외 수영장 등 다양한 즐길 거리를 연계해 운영할 예정이다. 육부촌 및 야영장 이용 신청은 사용일 전달 1일 오전 10시부터 인터넷 선착순으로 진행된다.손주영 화랑마을 촌장은 “화랑마을 내 숙박시설에서는 경주의 역사문화 자원과 자연환경을 함께 경험할 수 있다”며 “가족과 청소년, 관광객 누구나 편안하게 머물며 특별한 추억을 만들 수 있도록 운영 활성화와 서비스 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.