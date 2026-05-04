“국제적 망신” 비판…지드래곤 ‘NEGER’ 티셔츠 논란에 사과

세줄 요약 지드래곤이 마카오 공연 무대에서 인종차별적 표현으로 해석될 수 있는 문구가 적힌 티셔츠를 입어 논란이 일었다. 영상과 사진이 퍼지며 비판이 커졌고, 소속사는 문화적 맥락을 충분히 검토하지 못했다며 사과하고 재발 방지를 약속했다. 마카오 공연 의상 문구로 인종차별 논란 확산

SNS 확산 뒤 국내외 팬 비판과 항의 이어짐

소속사, 부적절한 의상이라며 공식 사과

이미지 확대 논란이 된 마카오 콘서트 의상. 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 논란이 된 마카오 콘서트 의상. 유튜브 캡처

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그룹 빅뱅 멤버 지드래곤(권지용)이 인종차별 논란이 불거진 의상을 입고 공연 무대에 올라 논란이 확산하자 소속사가 공식 사과했다.지드래곤은 지난 2일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 ‘K-SPARK in Macau’ 공연 무대에 올랐다. 문제는 당시 착용한 의상이었다.해당 티셔츠에는 “RONNY, EEN GEILE NEGER__ JONGEN”이라는 문구가 적혀 있었다. 이 중 ‘EEN GEILE’는 네덜란드어로 성적으로 흥분한 상태를 의미할 수 있으며, ‘NEGER’는 흑인을 뜻하지만 현재는 인종차별적이고 모욕적인 표현으로 인식돼 사용이 기피되는 단어다.공연 영상과 사진이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산되면서 국내외 팬들의 비판이 이어졌다. 일부 해외 팬들은 지드래곤의 SNS에 항의 댓글을 남기며 공식 입장 표명을 요구했고, 일각에서는 “국제적 망신”이라는 지적까지 나왔다.논란이 커지자 소속사 갤럭시코퍼레이션은 4일 입장문을 내고 “공연 의상에 사회적·문화적 맥락상 적절하지 않은 문구가 포함된 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.이어 “이번 사안을 통해 문화적 감수성과 검토의 중요성을 다시 인식했다”며 “스타일링을 포함한 내부 검토 절차를 전반적으로 점검하고 개선하겠다”고 덧붙였다.또 “글로벌 팬들의 다양한 문화적 배경과 가치를 존중할 수 있도록 보다 책임감 있고 세심한 자세로 임하겠다”며 재발 방지를 약속했다.