성폭행 후 살해당한 16세 소녀…범인은 70대 할아버지였다

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성폭행 후 살해당한 16세 소녀…범인은 70대 할아버지였다

하승연 기자
입력 2026-05-04 08:53
수정 2026-05-04 08:53
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세줄 요약
  • 70대 할아버지, 16세 손녀 성폭행·살해 혐의 체포
  • 피해 소녀, 동거 중 상습 성학대 노출 정황 확인
  • 친부 고소로 수사 본격화, 법원은 사법 구금 결정
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서울신문DB
서울신문DB


인도에서 70대 할아버지가 10대 손녀를 성폭행하고 살해한 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다.

3일(현지시간) 타임스오브인디아 등 현지 매체들에 따르면 현지 경찰은 자신의 16세 손녀를 성폭행하고 살해한 혐의로 70대 남성 프란발라브 다스를 검거해 조사 중이다.

경찰은 지난달 30일 이들의 거주지에서 피해 소녀의 시신을 수습한 뒤 다스를 긴급 체포했다.

조사 결과 피해 소녀는 할아버지와 함께 지내오는 동안 상습적인 성 학대에 노출됐던 것으로 파악됐다.

이번 사건은 재혼 후 타지에서 근무 중이던 피해자의 친부가 딸의 사망 소식을 듣고 귀향해 경찰에 고소장을 제출하면서 수사가 본격화됐다.

현지 법원은 다스의 연령 등을 고려해 14일간의 사법 구금 처분을 내렸으며, 경찰은 이 기간에 보강 수사를 진행할 방침이다.

현지 경찰은 “성폭행 후 살해라는 극악무도한 범죄에 대해 엄중한 처벌을 원하는 목소리가 높다”며 “조만간 나올 부검 결과가 사건의 경위를 밝히는 결정적 증거가 될 것”이라고 밝혔다.
하승연 기자
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