체육공단, 신임 비상임이사 대상 임원직무 청렴 계약 체결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

체육공단, 신임 비상임이사 대상 임원직무 청렴 계약 체결

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2026-05-04 11:20
수정 2026-05-04 11:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 신임 비상임이사 3명과 청렴계약 체결
  • 금품·청탁 금지 등 의무와 제재 명문화
  • 2026년 청렴도 우수 등급 목표 추진
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 4일 김공, 박치형, 백승일 등 신임 비상임이사를대상으로 임원직무 청렴계약을 지난달 30일 체결했다고 밝혔다.

지난 2월 27일 선임된 이들은 체결식에서 공공기관 임원으로서 갖추어야 할 청렴 의무를 명문화하고 기관 내 청렴 문화 확산을 위한 직무 청렴계약에 서명했다.

직무 청렴계약의 주요 내용으로는 직무 수행 과정에서 금품 및 향응 수수 금지, 이권 개입 및 알선·청탁 금지, 직무 관련 정보를 이용한 거래 금지 등이 있으며 이를 위반하면 성과급 환수 등의 엄격한 제재가 따른다.

체육공단은 2026년 종합 청렴도 우수 등급 획득을 목표로 임직원 심층 인터뷰를 통한 과제 발굴 및 전 임직원의 부패 방지 교육 이수율 100% 달성 추진 등 전사적인 노력을 기울이고 있다.

이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국민체육진흥공단이 2026년 목표로 설정한 것은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로