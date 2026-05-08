김태흠 충남지사 후보 재선 도전 “힘쎈 충남 완성”

대한민국 성장의 중심축 강조하며 지지 호소

AI·디지털 수도, 해양레저 관광벨트 등 공약

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 8일 충남도청에서 힘쎈 충남의 완성을 강조하며 6·3 지방선거 출마를 선언했다. 김태흠 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 8일 충남도청에서 힘쎈 충남의 완성을 강조하며 6·3 지방선거 출마를 선언했다. 김태흠 후보 캠프 제공

세줄 요약 김태흠 충남지사 후보가 충남도청에서 재선 출마를 공식 선언했다. 그는 힘쎈 충남의 밑그림을 바탕으로 위대한 충남을 완성하겠다며 AI 대전환, 기본복지, 스마트농업, 베이 밸리 메가시티 등 7대 비전을 내놨다. 충남도청서 민선 9기 재선 출마 선언

힘쎈 충남 성과 바탕 위대한 충남 호소

AI·복지·스마트농업 등 7대 비전 제시

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김태흠 국민의힘 충남지사 후보는 8일 “힘쎈 충남의 밑그림을 그렸으니 이제 도민들이 위대한 충남을 완성해달라”고 밝혔다.김 후보는 이날 충남도청에서 ‘위대한 충남, 김태흠과 함께’를 기치로 내걸고 민선 9기 충남지사 재선 출마를 공식 선언했다. 그는 “충남은 무기력한 과거로 후퇴하느냐, 위대한 미래로 나아가느냐는 갈림길에 서 있다”면서 “더 이상 변방이 아닌 대한민국 성장의 중심축이 돼야 한다”고 강조했다.자신을 ‘충청의 씨감자’로 밝힌 김 후보는 “마지막 남은 지방 권력마저 넘어간다면 대한민국은 견제와 균형을 잃고 일당 독재의 수렁에 빠지게 될 것”이라며 “농부는 아무리 굶주려도 내년 농사를 위해 감자 한 조각은 먹지 않고 남겨둔다”고 호소했다. 이어 “정치는 말이 아니라 결과로 보여줘야 한다”면서 “충청의 이익이 바로 김태흠의 진영으로, 좌든 우든, 진보든 보수든 가리지 않겠다”고 강조했다.그는 천안·아산 돔 아레나 건립과 인공지능(AI) 대전환, 충남형 기본복지 도입, 돈 되는 스마트 농업 육성, 베이 밸리 메가시티·K-문화 융성도시 완성, 대전·충남 통합, 경제과학 수도 완성 등을 7대 비전으로 제시했다. 또 15개 시군을 6개 권역으로 세분화해 K-테크의 심장과 AI·디지털 수도(천안·아산), 국방 수도 완성(논산·계룡·금산), 국제 해양레저 관광벨트 조성(보령·서천) 등을 공약했다.김 후보는 “충남을 도민 여러분의 자부심으로 만들겠다”면서 “저를 더 크게 쓰고 더 강하게 키워달라. 반드시 성과로 증명하겠다”고 호소했다.그는 지난 4일 지방선거 예비후보 등록과 출마 선언을 예고했으나 정진석 전 대통령 비서실장의 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 신청에 반발해 연기한 바 있다. 당시 김 후보는 SNS에 “자숙과 반성 없이 국민적 양심에 반하는 행위를 한다면 떠날 수밖에 없다”며 무소속 출마 가능성까지 언급했다. 정 전 실장이 전날 사퇴하자 “정 전 실장의 결정이 당을 하나로 결집하고 국민 앞에 새롭게 다가서는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.