미군 “오만만서 대이란 해상봉쇄 위반 선박 2척 무력화”

세줄 요약 미군이 오만만에서 이란 항구로 들어가려던 이란 국적 빈 유조선 2척을 정밀 유도 무기로 무력화했다. 앞서 6일에도 하스나호를 기관포로 봉쇄해 입항을 막았고, 중부사령부는 대이란 해상봉쇄를 계속 이행하겠다고 밝혔다. 오만만서 이란 유조선 2척 무력화

미 항모 전투기, 정밀무기·기관포 사용

앞서 하스나호도 봉쇄해 입항 저지

이미지 확대 지난달 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

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미군이 8일(현지시간) 이란의 오만만 항구에 진입하려던 유조선 두 척을 추가로 무력화했다고 밝혔다.미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(옛 트위터)를 통해 “미 중부사령부는 오만만의 이란 항구에 입항하려던 이란 국적의 빈 유조선 두 척에 대해 봉쇄 조치를 시행했다”고 전했다.이어 “미 해군 항공모함 USS 조지 부시 소속 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기가 두 유조선에 정밀 유도 무기를 발사해 무력화시켰고, 이를 통해 해당 선박들이 이란에 입항하려는 것을 막았다”고 덧붙였다.또한 “미군은 6일 오만만에서 이란 항구로 향하려던 이란 국적의 유조선 하스나호를 무력화했다”며 “에이브러햄 링컨 항공모함 소속 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기가 20㎜ 기관포를 수차례 발사해 무력화했다”고 말했다.브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관은 “미군은 중동에서 이란을 드나드는 선박에 대한 봉쇄를 완전히 이행하기 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.