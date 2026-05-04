장기수 민주당 천안시장 후보 “일하는 시장 되겠다”…후보들과 ‘원팀’

세줄 요약 장기수 더불어민주당 천안시장 후보가 경선 경쟁자들과 원팀 구성을 공식화하고 시민 모두의 후보로 본선 승리를 다짐했다. 그는 경선 결과를 당심과 민심이 함께 반영된 변화의 요구로 평가하며, 정책 경쟁과 원칙을 지켜온 과정을 강조했다. 경선 경쟁자들과 원팀 구성 공식화

시민 모두의 후보로 본선 승리 다짐

세대·산업·행정 교체 통한 대전환 주장

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 4일 경선 과정에서 경쟁했던 후보들과 함꼐 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자 닫기 이미지 확대 보기 장기수 민주당 천안시장 후보가 4일 경선 과정에서 경쟁했던 후보들과 함꼐 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보가 4일 경선 과정에서 경쟁했던 후보들과의 ‘원팀’ 구성을 공식화하고 “민주당 후보를 넘어 시민 모두의 후보로 나아가겠다”며 본선 승리를 다짐했다.장 후보는 이날 천안시청에서 기자회견을 열고 “저를 선택해 주신 시민과 당원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 선택은 개인에 대한 지지가 아니라 천안을 바꾸고자 하는 간절한 변화의 의지”라고 밝혔다.이어 “이번 경선 결과는 당심과 민심을 동시에 얻은 선택. 기존 정치에 대한 변화의 요구가 반영된 결과”라며 “정책으로 경쟁하고 원칙을 지켜온 과정 역시 평가받았다”고 강조했다.경선 과정에서 경쟁했던 후보들과의 ‘원팀’ 구성도 공식화했다.그는 “함께 경선에 참여한 구본영·김미화·김영만·이규희·최재용·한태선·황천순 후보가 공동 선대위원장을 맡기로 했다”며 “단순한 연합이 아닌 천안을 바꾸기 위한 진정한 원팀의 출발”이라고 설명했다.그러면서 “천안은 더 이상 현상 유지에 머물러서는 안 된다. 도시는 관리의 대상이 아니라 경영의 대상”이라며 “세대교체·산업교체·행정교체의 3대 교체를 통해 천안의 대전환을 이루겠다”고 말했다.