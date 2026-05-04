김윤덕 “중동전쟁發 업계 어려움 잘 알지만…부실시공 용납 불가”

“안전·품질확보는 최우선 가치”

국토부, 5월 中 건설현장 현장점검

이미지 확대 김윤덕(왼쪽) 국토교통부 장관이 4일 세종시 아파트 건설현장을 방문해 간담회를 진행하고 있다. 국토부 제공 닫기 이미지 확대 보기 김윤덕(왼쪽) 국토교통부 장관이 4일 세종시 아파트 건설현장을 방문해 간담회를 진행하고 있다. 국토부 제공

세줄 요약 김윤덕 국토교통부 장관이 세종시 아파트 건설현장을 찾아 자재 수급과 안전관리 실태를 긴급 점검했다. 중동 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공급 불안이 커졌지만, 규격 미달 자재 사용과 시공 절차 생략은 결코 용납할 수 없다고 밝혔다. 세종 아파트 현장 방문, 자재 수급 점검

중동전쟁 장기화로 원자재 가격 상승 우려

부실시공·절차 생략은 절대 용납 불가

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김윤덕 국토교통부 장관이 4일 세종시 아파트 건설현장을 방문해 자재 수급 상황과 안전 관리 실태를 긴급 점검했다.중동 전쟁 장기화로 아스콘 등 원자재 가격 상승과 수급 불안 우려가 커지면서 건설 현장의 부실 시공 가능성에 대한 우려가 나온 데 따른 것이다.김 장관은 이날 “안전 및 품질 확보는 건설산업의 가장 기본이자 최우선 가치”라며 “자재 수급이 어렵다는 이유로 규격 미달 제품을 사용하거나 시공 절차를 건너뛰는 등의 부실시공은 결코 용납할 수 없는 일”이라고 강조했다.공사 기간 준수와 비용 감축을 이유로 들어 불량 자재를 사용하거나 안전 관리가 자칫 소홀해질 수 있는 상황을 언급한 것이다.그러면서 “중동 정세 불안 등으로 인한 공급망 위기는 건설업계 전반이 겪고 있는 현실적인 어려움이라는 것을 잘 알고 있다”고 짚었다. 이에 김 장관은 지난달부터 국토부 차원에서 운영 중인 건설현장 비상경제 태스크포스(TF)를 통해 주요 건설자재를 현장에 원활하게 공급할 수 있도록 주문했다.국토부는 이달 중으로 국토안전관리원·한국토지주택공사(LH) 등 6개 공공기관과 함께 전국 건설현장의 안전·품질관리에 대한 현장 점검에 나선다는 계획이다. 불량 자재 사용과 안전관리계획 미준수 여부를 집중적으로 살펴보겠다는 방침이다.김 장관은 “현장을 포함한 모든 건설업 관계자는 ‘내 가족이 살 집을 짓는다’라는 책임감을 가져야 한다”며 “국토부도 건설업계와 원팀이 되어 건설자재의 원활한 수급과 현장 안전 확보를 위해 모든 수단을 강구하겠다”고 밝혔다.