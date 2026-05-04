‘꿈의 7000피’ 눈앞…코스피 ‘6936.99’ 사상 최고치 마감

SK하이닉스 12%↑ ‘144만닉스’ 달성

삼성전자는 ‘23만전자’…신고가 마감

이미지 확대 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.5.4 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.5.4 이지훈 기자

세줄 요약 코스피가 4일 사상 처음 6900선을 돌파해 6936.99로 마감했다. 장중 6937.00까지 오르며 최고치를 새로 썼고, 삼성전자와 SK하이닉스가 강세를 보이며 지수 상승을 이끌었다. 코스닥도 1.79% 올라 1213.74에 마감했다. 코스피 6900선 첫 돌파, 6936.99 마감

삼성전자·SK하이닉스 강세로 지수 견인

코스닥도 1.79% 상승, 1213.74 마감

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코스피가 4일 사상 처음으로 6900선을 넘어 마감하며 ‘꿈의 7000피’를 눈앞에 뒀다.코스피는 이날 전 거래일 대비 338.12포인트(5.12%) 오른 6936.99에 거래를 마치며 종가 기준 사상 최고치에 마감했다.지수는 2.79% 오른 6782.93으로 출발해 시작부터 장중 사상 최고치를 갈아치웠다.이어 오전 6800선을 넘어선 뒤 오후 1시를 전후해 6900선까지 넘어섰다. 이어 장중 사상 최고치인 6937.00까지 치솟기도 했다.삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 ‘쌍끌이’했다. SK하이닉스는 12.52% 오른 144만 7000원에 거래를 마치며 ‘140만닉스’ 고지에 오른 데 이어 종가 기준 신고가를 새로 썼다.삼성전자도 5.44% 오른 23만 2500원에 거래를 마치며 ‘23만전자’ 고지에 올랐다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 21.39포인트(1.79%) 오른 1213.74에 거래를 마감했다.