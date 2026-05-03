“어떻게 치킨 반 마리에 ‘6만원’이냐”…SNS에서 가격 논쟁

세줄 요약 미국 뉴욕 브루클린의 로티세리 전문점 지지스가 반 마리 치킨을 40달러에 팔아 논란이 커졌다. SNS에서는 너무 비싸다는 비판이 나왔고, 코스트코 치킨과의 비교도 이어졌다. 식당 측은 임대료와 인건비를 반영한 가격이라고 설명했다. 브루클린 식당, 반 마리 치킨 40달러 판매 논란

SNS서 과도한 가격 비판, 코스트코와 비교 확산

식당 측, 임대료·인건비 반영한 불가피한 가격

이미지 확대 로세리티 치킨 이미지. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 로세리티 치킨 이미지. 픽사베이

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미국 뉴욕 브루클린에서 반 마리 치킨을 40달러(약 5만 9000원)에 판매하는 식당이 등장해 논란이 확산하고 있다.미 뉴욕타임스(NYT)는 3일 브루클린 그린포인트에 최근 문을 연 로티세리 전문점 ‘지지스’가 반 마리 치킨 메뉴를 40달러에 판매하고 있다고 전했다. 이 메뉴는 닭을 손질해 회전식 오븐에서 구운 뒤 토치로 마무리하고, 감자와 소스 3종을 곁들여 제공된다.해당 사실이 알려지자 적정 가격인지를 두고 논란이 불거졌다. 치 오세 뉴욕시의회 의원은 소셜미디어(SNS)를 통해 “반 마리 치킨이 어떻게 40달러일 수 있냐”라고 비판했다.이 문제는 대형마트와의 가격 차이가 논쟁의 핵심이 됐다. 코스트코의 경우 약 1.4㎏짜리 로티세리 치킨을 4.99달러에 판매하고 있다. 이는 2009년과 같은 가격이다. 다만 전문가들은 코스트코 같은 대형마트에서 로티세리 치킨은 고객을 끌어들이기 위해 손해를 감수하고 판매하는 ‘미끼 상품’인 만큼, 이를 일반 외식 가격과 단순 비교하기는 무리라고 했다.지지스 측은 가격이 과도하지 않다는 입장을 밝혔다. 휴고 이베르나트 사장은 “직원들에게 유급휴가와 건강보험을 제공하고 월세 약 9000달러를 부담하는 상황인데 한 마리당 이익은 약 4달러 정도”라며 “인플레이션과 인건비, 임대료 등을 고려하면 불가피하다”고 했다.