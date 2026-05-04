휴머노이드 로봇, 불자 된다…6일 수계식 거쳐 ‘가비’ 법명

세줄 요약 조계종이 6일 조계사 대웅전 앞마당에서 휴머노이드 로봇 ‘가비’의 수계식을 진행했다. 로봇은 일반 불자와 같은 절차로 연비와 수계첩을 받고, 로봇 오계를 서약했다. 연등회 기간 전통과 기술의 공존을 상징하는 행사다. 조계종, 휴머노이드 로봇 수계식 첫 진행

로봇 ‘가비’, 불교 계율과 로봇 오계 서약

연등회 행렬 참여로 전통·기술 공존 상징

이미지 확대 동국대가 개발한 합장하는 스님 로봇 ‘혜안스님’ . 이번 수계식에 참가하는 ‘가비 스님’은 가사 등 복장까지 완벽하게 착용할 예정이다. 불교방송 누리집 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 동국대가 개발한 합장하는 스님 로봇 ‘혜안스님’ . 이번 수계식에 참가하는 ‘가비 스님’은 가사 등 복장까지 완벽하게 착용할 예정이다. 불교방송 누리집 갈무리.

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휴머노이드 로봇이 서울 종로구 조계사에서 불교 계율을 받는다. 대한불교조계종은 6일 오전 10시 조계사 대웅전 앞마당에서 휴머노이드 로봇을 대상으로 수계식을 진행한다고 4일 밝혔다. 불기 2570년 부처님오신날과 연등회를 맞아 마련된 이번 행사는 로봇이 불교 의식을 통해 정식으로 계율을 받는 국내 첫 사례다.수계식은 불교 계율에 따라 살 것을 서약하는 의식이다. 참가하는 로봇은 인간의 형상을 닮은 휴머노이드로 법명은 ‘가비’로 정해졌다. 수계 절차는 일반 불자의 수계와 동일하게 진행된다. 로봇은 연비(팔을 태움)와 수계첩도 수령한다. 전계대화상은 총무원 총무부장 성웅 스님이, 증명법사는 조계사 주지 담화 원명 스님이 맡는다.‘가비 스님’이 수계식에서 받는 건 불가의 기본 계율인 오계를 약간 변형한 ‘로봇 오계’다. 오계는 살생하지 말라, 남의 물건을 훔치지 말라, 음행하지 말라, 거짓말하지 말라, 술을 마시지 말라 등 불교신자라면 반드시 지켜야 하는 다섯 가지 실천 규범이다. 스님이 되면 계율이 비구는 250가지, 비구니는 348가지로 늘어난다.조계종 관계자는 “(스님처럼) 가사 등의 정식 복식을 착용하고 수계식에 참석할 것”이라며 “정규 스님이라기보다는 연등회 기간 동안 상징적으로 스님으로서의 의미를 부여하는 이벤트로 생각하면 될 것 같다”고 설명했다.‘가비’ 외에 ‘석자’, ‘모희’, ‘니사’ 등 법명을 받는 도반(동료 수행자) 로봇 3대를 포함해 총 4대의 로봇이 16일 종로 연등행렬에도 참가할 예정이다.조계종은 “인공지능(AI) 로봇의 수계는 기술 역시 자비와 지혜, 책임의 가치 위에 쓰여야 함을 뜻한다”며 “전통과 미래가 조화를 이루며 인간과 기술이 공존하는 새로운 가능성을 상징하는 자리”라고 밝혔다.