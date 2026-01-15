장동혁, 무기한 단식 돌입…“공천헌금·통일교 특검 수용하라”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

장동혁, 무기한 단식 돌입…“공천헌금·통일교 특검 수용하라”

윤예림 기자
입력 2026-01-15 15:03
수정 2026-01-15 15:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
장동혁 국민의힘 대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 ‘민생실종, 특검폭주 중단 촉구 민주당 규탄대회’에서 발언을 하고 있다. 2026.01.15 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 ‘민생실종, 특검폭주 중단 촉구 민주당 규탄대회’에서 발언을 하고 있다. 2026.01.15 뉴시스


장동혁 국민의힘 대표는 15일 통일교의 정치권 지원 의혹 특검과 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검 수용을 촉구하는 단식에 돌입한다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당의 2차 종합특검법 강행 처리 규탄 대회에 나서서 “천하람 개혁신당 원내대표가 1번 주자로 본회의장에서 필리버스터를 하기 위해 서는 순간 저는 국민 목소리가 보이는 이곳 국회 본회의장 로텐더홀에서 공천헌금과 통일교 특검법 수용을 촉구하는 단식을 시작하겠다”고 밝혔다.

이어 “특검법의 무도함과 그리고 특검법을 거부하고 있는 민주당의 무도함이 제 단식을 통해 국민들께 더 강력하게 목소리로 전달되기를 바란다”고 했다.

민주당은 이날 본회의에서 2차 종합특검법을 처리한다는 방침이다. 이에 국민의힘·개혁신당은 이를 저지하기 위한 필리버스터에 함께 나선다는 계획이다. 첫 주자로는 천 원내대표를 세웠다.

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획이다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로