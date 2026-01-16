정청래 “장동혁, 단식 투쟁 아닌 단식 투정… 밥 안 먹으면 배고프다”

與, 장동혁 향해 일제히 한목소리 비판

전재수 “나도 걸 테니 장동혁 정치 생명 걸라”

1인 1표제 재추진·김병기 징계 이달 마무리

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 오른쪽은 한병도 더불어민주당 원내대표. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 오른쪽은 한병도 더불어민주당 원내대표. 연합뉴스

더불어민주당이 16일 무기한 단식에 돌입한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 ‘단식 쇼’를 중단하고 통일교·신천지 특검에 조속히 합의할 것을 촉구했다.정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “분명 우리가 통일교·신천지 특검을 하자고 했는데 장 대표는 왜 통일교 특검 수용 촉구 단식을 하는지 정말 이상하고 어안이 벙벙하다”며 “단식 투쟁이 아닌 단식 투정 같다”고 말했다.정 대표는 이어 “지금은 단식할 때가 아니라 내란에 대한 사과와 반성을 할 때”라며 “밥 안 먹으면 배고프다. 단식을 중단하고 시대적 흐름인 내란 청산에 협조해 달라”고 강조했다.박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들을 만나 “제1야당 대표의 단식은 국가, 사회, 정치에 중대한 전환점을 만들어내야 하고, 국가와 국민 공익에 기여하고 역사를 발전시키는 결과를 내야 한다”며 “왜 필리버스터에 사활을 걸고, 통일교·신천지 특검에 개인 목숨까지 거는 단식을 하는지 국민이 묻고 있다”고 비판했다.통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받고 있는 전재수 민주당 의원도 장 대표를 향해 “정치 생명을 걸라”고 직격했다.전 의원은 전날 페이스북에 “장 대표가 단식의 명분으로 전재수를 특정했다”며 “나는 통일교는 물론, 한일해저터널까지 포함한 특검을 주장했다. 어떠한 특검도 모두 다 받겠다”고 적었다. 그러면서 “밥 며칠 굶는 것 말고 장 대표의 정치 생명을 걸라. 나도 나의 정치 생명을 걸겠다”고 했다.한편 정 대표는 “국민 주권 시대에 걸맞은 당원주권시대로 나아가는 데 꼭 필요한 권리당원 1인1표제를 재추진한다”고 재확인했다.민주당은 비공개 최고위에서 대의원 역할 재정립 태스크포스(TF)와 초선 의원들의 의견을 반영한 수정안을 의결했다고 밝혔다. 이달 안으로 윤리심판원에서 제명 처분을 받은 김병기 전 원내대표에 대한 징계 절차도 마무리하겠다고 설명했다.