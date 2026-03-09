日고교 이중 파이프라인…과학자·기술자 다 키운다[초격차 과학인재 1만人 프로젝트]

고센·SSH 통해 지속적 인재 육성

SSH 지정교인 도쿄가쿠게이대 부속고등학교 학생들이 '무중력 실험 강좌'에서 낙하 실험 장치 개발 작업을 진행하고 있다.

SSH 지정교인 도쿄가쿠게이대 부속고등학교 학생들이 '무중력 실험 강좌'에서 낙하 실험 장치 개발 작업을 진행하고 있다.

도쿄가쿠게이대 부속고등학교 제공

“과학기술 경쟁력의 핵심은 연구비나 시설이 아닌 ‘사람’입니다.”일본 문부과학성 관계자는 8일 일본 과학기술 정책의 목표를 이렇게 요약했다. 과학·기술 경쟁력 육성을 위한 적확한 질문은 ‘얼마를 투자할 것이냐’가 아니라 ‘지속적인 인재 공급은 어떻게 가능하냐’는 것이다. 일본이 인재를 ‘선발’ 대신 ‘육성’하겠다는 목표 아래, 연구자 중심 경로와 현장 기술자 경로 등 ‘과학·기술 인재 이중 파이프라인’을 구축한 이유다.일본 과학·기술 교육의 중심은 산업 현장을 떠받칠 기술 인력이다. 일본은 1962년 고등전문학교(고센)를 도입해 고교 단계부터 실습 중심 교육을 별도 트랙으로 분리했다. 대학 진학 이전에 현장형 엔지니어를 양성하는 구조다.여기에 연구형 인재 트랙을 병렬로 구성했다. 2002년 도입된 슈퍼사이언스하이스쿨(SSH)은 고교 단계에서 연구 프로젝트 수행과 대학·연구기관 연계를 제도화한 프로그램이다. 학생은 주제를 정해 실험·분석·발표 등을 수행하고 대학 학점 선이수, 국제 공동 연구 등을 경험한다. 국제 과학올림피아드 대표의 상당수는 여기서 나온다.일본 정부 관계자는 ﻿“재능을 선발하는 것이 아니라 진로 전체를 하나의 경로로 연결해 인력을 공급한다”고 밝혔다.