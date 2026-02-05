피플 동정 사이버한국외대 제6·7대 총장 이·취임식 개최… 문휘창 7대 총장 취임 입력 2026-02-05 08:53 수정 2026-02-05 08:53 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/face/2026/02/05/20260205500016 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 지난 2일 사이버한국외대 사이버관 대강당에서 열린 제6·7대 총장 이·취임식. 사이버한국외대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 2일 사이버한국외대 사이버관 대강당에서 열린 제6·7대 총장 이·취임식. 사이버한국외대 제공 사이버한국외국어대학교는 지난 2일 대학 사이버관 대강당에서 제6·7대 총장 이·취임식을 개최했다고 5일 밝혔다. 이날 문휘창 7대 총장이 취임했다. Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지