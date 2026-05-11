탁신 전 태국 총리,    8개월 만에 가석방

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

탁신 전 태국 총리,    8개월 만에 가석방

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-05-11 18:13
수정 2026-05-11 18:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

전자발찌 차고 9월까지 보호관찰

이미지 확대
탁신 친나왓 전 태국 총리가 11일(현지 시간) 태국 방콕의 클롱프렘 중앙 교도소에서 풀려난 뒤 딸이자 전 총리인 패통탄 친나왓과 재회하고 있다. 2026.05.11. AP 뉴시스
탁신 친나왓 전 태국 총리가 11일(현지 시간) 태국 방콕의 클롱프렘 중앙 교도소에서 풀려난 뒤 딸이자 전 총리인 패통탄 친나왓과 재회하고 있다. 2026.05.11.
AP 뉴시스


부패 유죄 판결을 받고 수감 중이던 탁신 친나왓(사진) 전 태국 총리가 수감 8개월 만인 11일 가석방됐다.

탁신 전 총리는 이날 오전 태국 방콕 끌롱 쁘렘 중앙 교도소에서 딸인 패통탄 친나왓 전 총리 등 가족·측근과 지지자 300여명의 환영 속에 풀려났다. 가족과 포옹을 나눈 그는 별도의 발언 없이 현장을 떠났다.

탁신 전 총리는 2023년 15년의 해외 도피 생활을 마치고 귀국해 직권 남용 등 혐의가 유죄로 인정돼 8년형을 받고 수감됐다. 하지만 당일 밤 곧바로 경찰병원으로 이송됐고, 이후 왕실 사면으로 형량이 1년으로 줄었다. 그는 가석방과 수감을 거듭하다 남은 형기를 약 4개월 앞두고 이번에 다시 가석방됐다. 77세의 고령으로 형기가 얼마 남지 않은 점 등이 고려돼 가석방 심사를 통과했다. 그는 전자발찌를 착용하고 오는 9월까지 보호관찰을 받는다.

탁신 전 총리는 2001년 총선을 시작으로 집권하며 20여년간 군부와 태국 정치를 양분해왔다. 두번째 총리 임기 중이던 2006년 군사 쿠데타로 축출돼 부패 및 직권남용 혐의로 기소된 바 있다. 그의 정치 세력은 지난 총선에서 크게 약해졌다는 평가를 받는다.

조희선 기자
세줄 요약
  • 탁신 전 태국 총리, 8개월 만에 가석방
  • 가족·지지자 환영 속 교도소에서 석방
  • 전자발찌 착용, 9월까지 보호관찰
2026-05-12 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
탁신 전 총리는 몇 년의 해외 도피 생활 후 귀국했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로