충주시청 30대 공무원 4명에게 장기기증하고 하늘나라로

세줄 요약 충주시청 여성청소년과 박준용 주무관이 근무 중 쓰러져 뇌사 상태에 빠진 뒤, 유가족 뜻에 따라 4명에게 장기를 기증하고 세상을 떠났다. 평소 복지와 아동 돌봄 현장에서 헌신한 따뜻한 공직자로 기억되고 있다. 근무 중 쓰러진 충주시청 공무원 뇌사 상태

유가족 뜻 따라 장기기증, 4명에게 새 생명

복지·아동돌봄 헌신한 따뜻한 공직자 추모

이미지 확대 놔사상태에 빠진 뒤 4명에게 장기를 기증하고 유명을 달리한 충주시청 박준용 주무관. 충주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 놔사상태에 빠진 뒤 4명에게 장기를 기증하고 유명을 달리한 충주시청 박준용 주무관. 충주시 제공

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근무 도중 쓰러져 의식을 잃은 충주시청 30대 공무원이 4명에게 새 생명을 주고 하늘나라로 떠났다.14일 충주시에 따르면 시 여성청소년과 아동친화드림팀 소속 박준용 주무관(39)이 전날 환자 4명에게 장기를 기증하고 생을 마감했다.유가족들은 평소 이웃을 먼저 생각하며 복지 현장에서 헌신해 온 고인의 삶을 기리고자 장기기증을 결정했다.박 주무관은 지난 6일 낮 시청 화장실에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 뇌사 상태에 빠졌다.2021년 사회복지직으로 공직에 입문한 그는 시민 복지와 아동 돌봄 업무를 맡아왔다. 고인은 쓰러지기 전날인 어린이날 행사 현장에서도 구슬땀을 흘렸다. 평소 지병은 없던 것으로 알려졌다.여성청소년과에서 함께 일했던 동료들은 “항상 밝은 얼굴로 주변을 먼저 챙기던 따뜻한 공직자였다”며 눈시울을 붉혔다.충주시는 15일 오전 고인이 일했던 충주시청 광장에서 노제를 엄수할 예정이다.시 관계자는 “시민 복지와 아동 돌봄 현장을 위해 누구보다 성실했던 직원을 잃어 참담하다”라며 “예우와 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.