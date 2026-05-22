[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 혼조 속 강보합 마감

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21일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수가 전반적으로 강보합권에서 거래를 마치며 비교적 안정적인 흐름을 보였다.다우존스산업평균지수는 전장보다 276.31포인트(0.55%) 오른 5만285.66에 마감했고, S＆P500지수는 12.75포인트(0.17%) 상승한 7445.72를 기록했다. 나스닥종합지수도 22.74포인트(0.09%) 오른 2만6293.10으로 장을 마쳤다.대형 기술주 중심의 나스닥100지수는 59.57포인트(0.20%) 상승한 2만9357.27로 마감했다. 반면 경기 민감 업종 흐름을 보여주는 다우운송지수는 15.52포인트(0.08%) 내린 2만604.18로 소폭 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 150.80포인트(1.28%) 오른 1만1964.09로 강세를 보였고, 변동성지수(VIX)는 0.68포인트(3.90%) 내린 16.76으로 떨어져 투자 심리가 비교적 안정된 모습이었다.지수 흐름만 보면 시장은 기술주 내 종목별 차별화가 이어지는 가운데 반도체 업종이 상대적으로 강한 탄력을 보였다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 애플이 0.91%, 아마존이 1.30%, 메타가 0.38%, 테슬라가 0.14% 올랐다. 반면 엔비디아는 1.77% 하락했고 마이크로소프트는 0.25%, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.32%, 0.37% 내렸다. 브로드컴도 0.76% 밀렸다.반도체 및 장비주 안에서는 종목별 희비가 더 뚜렷했다. 마이크론 테크놀로지는 4.11% 급등했고, ASML 홀딩 ADR은 2.70%, 램리서치는 3.48%, 어플라이드 머티어리얼즈는 0.24%, AMD는 0.45% 상승했다. 반면 인텔은 0.39% 하락했다. 엔비디아 약세에도 필라델피아 반도체지수가 1% 넘게 오른 것은 메모리와 장비주 강세가 지수를 지지한 결과로 풀이된다.소비 및 유통 관련 종목에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. 월마트는 7.27% 급락하며 나스닥 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 보였고, 코스트코도 2.19% 하락했다. 반면 넷플릭스는 1.37%, 시스코 시스템즈는 3.37%, 팔란티어는 0.19% 상승했다.뉴욕증시 상위 종목 중에서는 일라이 릴리가 2.24% 오르며 두드러진 상승세를 나타냈다. TSMC ADR도 1.38% 상승했고, 존슨앤드존슨은 1.05%, 애브비는 1.04%, P＆G는 0.67%, 제이피모간체이스는 0.34%, 뱅크오브아메리카는 0.51% 각각 올랐다. 반면 엑슨모빌은 0.63%, 셰브론은 0.17%, 코카콜라는 0.47%, 유나이티드헬스는 0.21%, 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.19%, 클래스A는 0.34% 하락했다. 알리바바 ADR은 2.23% 밀리며 상대적으로 약한 흐름을 보였다.이날 미국 증시는 전반적으로 지수 레벨에서는 상승 우위를 유지했지만, 개별 종목과 업종별로는 실적 기대와 차익실현이 교차하는 장세가 이어진 것으로 해석된다. 특히 반도체와 일부 플랫폼·소비 기술주는 견조했지만, 대형 유통주와 일부 초대형 기술주는 부담을 드러냈다. 변동성지수 하락까지 감안하면 시장은 급격한 위험회피보다는 선택적 매수 기조 속에서 다음 재료를 탐색하는 흐름을 이어가는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]