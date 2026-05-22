서울경찰, ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉

이미지 확대 서울경찰청은 22일 ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉식을 열고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울경찰청은 22일 ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉식을 열고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울경찰청은 22일 서울 종로구 서울경찰청사에서 ‘관계성 범죄 모니터링 지원단’ 위촉식을 열고 여성청소년·수사·복지 등 관련 분야에서 전문성을 쌓은 퇴직공무원 8명에게 위촉장을 수여했다.관계성 범죄 모니터링 지원단은 인사혁신처 2026년 ‘퇴직공무원 노하우 플러스’ 사업 공모에 선정돼 추진된 사업으로, 관계성 범죄 피해자 보호·지원 사각지대를 해소하는 데 중점을 둔다.지원단은 경찰공무원 7명과 일반직공무원 1명 등 총 8명으로 구성돼 다음 달 8일부터 6개월간 관계성 범죄 피해자를 대상으로 안전 여부 확인 모니터링, 보호·지원 연계, 고위험 가정방문 등의 활동을 한다.관계성 범죄 신고가 매년 증가하면서 경찰에서는 사후관리 등 이를 보완할 필요성이 제기됐다. 이에 서울경찰청은 퇴직경찰관과 퇴직공무원을 선발해 지원단을 구성하고, ▲관계성 범죄 B등급 대상자 모니터링 ▲관계성 범죄 피해자 경제·심리·의료 등 보호·지원 연계 ▲재가 장애인·학대 피해 아동·1인 가구 등 고위험 가구 경찰·지자체 합동 방문 등을 수행하기로 했다.