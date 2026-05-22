야구는 역시 삼성이지…400만 관중 1등 공신, 올해도 대박?

54만 6949명 찾아 전체 1위 달려

지난해도 최다 관중…인기 남달라

KT·키움 선전…1300만 관중 기대

이미지 확대 삼성 라이온즈 팬들. 삼성 라이온즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성 라이온즈 팬들. 삼성 라이온즈 제공

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이젠 놀랍지도 않다. 프로야구가 역대 최소 경기 400만 관중 기록을 또 갈아치웠다. 현재 추세로는 지난해 1231만 2519명을 넘는 것은 당연해졌고 언제 1300만 관중을 넘을지 관심이 쏠린다.한국야구위원회(KBO)는 지난 21일 전국 5개 구장에 6만 8838명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 403만5771명을 기록했다고 밝혔다. 기존 400만 관중 돌파 최소 경기 기록인 지난해 230경기를 8경기 단축해 올해는 22경기 만에 넘었다.갈수록 프로야구 인기가 뜨거워지면서 역대 최소 경기 100만, 200만, 300만, 400만 관중 기록을 모두 갈아치우고 있다. 경기당 평균 관중도 1만 8179명으로 지난해 같은 경기 수 대비 약 8% 증가했다. 이대로 1300만 관중은 무난할 것이란 기대가 나온다.400만 관중 돌파의 1등 공신은 삼성 라이온즈다. 삼성은 올해 안방 경기에서 54만 6949명이 찾았다. 전체 1위다. 2위는 54만 4560명의 LG 트윈스다. 두 팀만 유일하게 50만명을 돌파했고 3위 두산 베어스가 49만 3175명으로 뒤를 잇는다.잠실구장 경기가 원정구단 팬들이 상대적으로 훨씬 많이 찾는 것을 고려한다면 삼성의 팬 동원력은 엄청난 수준이다. 지난해에도 삼성은 164만 174명의 관중이 찾아 전체 1위를 차지했다. 우승한 LG(154만 2458명)보다도 10만명 정도가 많았다.평균 관중도 삼성은 지난해 2만 3101명으로 전체 평균인 1만 7101명을 훨씬 웃돌았다. 대구 삼성 라이온즈 파크의 만원 관중은 2만 4000명이라는 점에서 관중석이 거의 매번 가득 차는 셈이다. 올해도 삼성은 대구에서 22경기를 치렀고 이 가운데 16경기 매진을 기록하며 팬들의 남다른 사랑을 받고 있다.1300만 관중을 위해서는 기존에도 경기장이 꽉꽉 차는 구단 이외의 구단들의 선전이 필요하다. KT 위즈가 지난해 같은 기간 대비 30% 증가한 33만 4634명, 키움 히어로즈가 지난해 대비 13% 오른 30만 6544명으로 가파른 관중 증가세를 보인다는 점은 긍정적이다.